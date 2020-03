Chi è Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani

editato in: da

Michela Persico è la fidanzata di Daniele Rugani, giocatore della Juventus, e una famosa giornalista sportiva. Classe 1991, è una wags, ma non ama essere definita tale ed è molto lontana dallo stereotipo della fidanzata di un calciatore. Michela infatti ha sempre voluto rimarcare la sua indipendenza, curando la sua carriera nel mondo del giornalismo sportivo e tenendosi lontana dai gossip.

“Non sono una wags – ha confessato a Gazzetta Mercato -. Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista. Mentre molte mie coetanee passavano le serate universitarie a divertirsi, io stavo in casa a studiare oppure lavoravo. Zero feste e vita sociale”.

Originaria di Bergamo, ha iniziato a lavorare nelle piccole reti, diventando in breve tempo una giornalista sportiva molto apprezzata. In seguito ha lavorato a TeleLombardia e TgCom24, mentre Nicola Savino l’ha scelta come opinionista della trasmissione Quelli che il calcio.

Il primo incontro con Rugani, come ha raccontato lei stessa, è avvenuto grazie a Mediaset. Michela infatti era stata incaricata dalla rete di realizzare un servizio sul calciatore. “L’incontro con Daniele ha cambiato i miei programmi – ha svelato la Persico a Torinerò -. Ci siamo conosciuti per caso ad una partita di tennis a Brescia, 4 anni fa, quando lui stava per passare dall’Empoli alla Juventus. Non ci siamo visti dopo quel giorno sebbene lui mi avesse chiesto l’amicizia su Facebook. Poi il destino ha voluto che Mediaset incaricasse proprio me di preparare un servizio giornalistico su di lui”.

Per amore di Daniele Rugani, Michela Persico si è trasferita a Torino. “All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone – ha confessato –. Inoltre avevo lasciato la casa appena acquistata a Bergamo ed il mio lavoro da giornalista a Cologno Monzese”.