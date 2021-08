Chiara Bontempi, chi è la fidanzata (e futura moglie) di Gianmarco Tamberi

editato in: da

Tokyo 2020: gli atleti più sexy delle Olimpiadi (rifatevi gli occhi)

Gianmarco Tamberi ha raggiunto il suo sogno: vincere l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokio 2020. Una gioia straripante, la sua, che ha conquistato proprio tutti. Non solo gli italiani che tifavano per lui, ma anche gli spettatori di tutto il mondo che hanno assistito alla sua impresa. Una vittoria bellissima, che l’atleta ha dedicato, tra gli altri, a Chiara Bontempi, sua fidanzata e futura sposa, che lo ha sostenuto nei momenti più difficili e che, ora, ha il cuore che esplode dalla felicità.

Chiara Bontempi, classe 1995, è nata ad Ancona. Di Gianmarco Tamberi, nessuno può metterlo in dubbio, è innamoratissima. Lo testimoniano le numerose dediche che gli ha dedicato sui social network anche quando non erano sotto la luce dei riflettori. I due, infatti, sono fidanzati dal lontano 2019, da quando, insomma, erano solo degli adolescenti. E da quel momento non si sono mai più lasciati.

A testimonianza del forte sentimento che li lega, soprattutto i duri momenti che hanno superato insieme. Prima della favolosa vittoria, che ha preceduto quella del collega Marcell Jacobs ai 100 metri, Gianmarco Tamberi, infatti, ha subito un grave infortunio che stava per porre fine a tutti i suoi sogni. A sostenerlo, nel momento più difficile della sua carriera, proprio Chiara, che l’ha incoraggiato e l’ha spinto a non arrendersi.

A poche ore dall’inizio della competizione per cui Gianmarco si allena duramente da anni, Chiara non ha nascosto tutta la sua emozione, augurando al suo compagno il meglio attraverso Instagram. E i risultati, oggi, sono sotto gli occhi di tutti. La dedica alla sua fidanzata, così, era più che dovuta.

A Chiara – ha affermato poco dopo la fine della gara Tamberi – che mi è stata affianco, ha messo i miei obiettivi davanti la sua vita.

E Chiara, adesso, è pronta a pronunciare il fatidico sì. Nei mesi scorsi, Gianmarco Tamberi, con un dolcissimo video che mostrava il momento della romantica proposta, ha annunciato di aver chiesto alla Bontempi di diventare sua moglie.

Ora che anche l’ultimo ostacolo è stato superato, le nozze sembrano essere estremamente vicine. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, dopo aver festeggiato la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, condivideranno con i fan e con i tifosi il giorno più bello della loro vita?