Gianmarco Tamberi d’oro agli Europei, il gesto d’amore per Chiara Bontempi

Fonte: ANSA Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Un altro oro, un’altra vittoria che fa sognare. E non solo perché l’Italia sta splendendo agli Europei ma perché Gianmarco Tamberi in una gara importantissima ha voluto dimostrare anche il grande amore che lo lega alla futura moglie Chiara Bontempi. Un gesto emozionante, semplice, ma che ha il sapore di quella promessa che tra poco i due si scambieranno diventando marito e moglie.

Gianmarco Tamberi, la vittoria e il gesto per Chiara Bontempi

Un salto in alto di 2 metri e 30, affrontato con determinazione, grinta e concentrazione. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Monaco piazzandosi prima del tedesco Tobias Potye e dell’ucraino Andriy Protsenko. Le telecamere lo hanno ripreso intento a concentrarsi e poi nella corsa fino al salto. Ma è dopo essersi rialzato in piedi, che Gianmarco Tamberi si è girato verso gli spalti, dove la fidanzata Chiara Bontempi lo stava seguendo con partecipazione. A quel punto ha fatto un gesto speciale: le ha mostrato la mano dove tra due settimane ci sarà l’anello con cui potrenno sugellare il loro sogno d’amore.

Un gesto profondamente romantico, che non è sfuggito ai commentatori, e neppure alla diretta interessata che esultava per il salto dagli spalti.

Ai microfoni di Rai News nel post gara, Gimbo è tornato anche su quel gesto romanticissimo: “Tra due settimane più o meno ci sposeremo – ha detto – è la donna della mia vita non l’ho mai nascosto e non mi vergogno di dirlo: è una donna fantastica che mi dà sempre la forza di andare avanti. Quindi è grazie anche a lei se riesco a fare queste cose”.

Gimbo ha poi svelato che già il giorno successivo alla vittoria si sarebbe dedicato all’addio al celibato: “Mi hanno detto i miei amici: vedi di arrivare con una medaglia d’oro se no non ti festeggiamo. E questo ho dovuto fare”.

Un momento di stacco necessario dopo una stagione sportiva da lui stesso definita “difficile” costellata anche da un infortunio alla coscia e dal Covid. Ma conclusa nel migliore dei modi: una medaglia. Già nel 2016 Tamberi aveva vinto l’oro agli Europei nel salto in alto.

E se lui ha dedicato alla futura moglie parole speciali, lei lo ha sostenuto dagli spalti e ha condiviso nelle storie Instagram alcuni momenti emozionanti e un’immagine di Gimbo con la bandiera dell’Italia sulle spalle, una foto accompagnata dalla scritta: “Il mio campione”.

Gianmarco Tamberi, la storia d’amore con Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi ci ha fatto sognare lo scorso anno con l’oro alle Olimpiadi di Tokyo, lo ha rifatto quest’anno agli Europei. Ma non solo perché è anche il suo legame, bellissimo e profondo, con la fidanzata Chiara Bontempi a far battere i cuori più romantici. I due sono affiatati e profondamente legati: sono cresciuti insieme, come aveva lui stesso raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, e condividono gli stessi valori.

Un rapporto fatto di supporto e sostegno, Chiara è sempre al fianco di Gianmarco e lo sostiene nel suo percorso sportivo. E infatti a lei sono andati gli occhi non appena Gianmarco ha saltato agli Europei, a lei il gesto dell’anello. Di quella promessa che tra due settimane circa si scambieranno.

Nel tempo l’atleta le ha dedicato pensieri pieni di amore, ricordando quanto sia stata importante per lui la presenza di Chiara nella sua vita. Ormai manca pochissimo al diventare marito e moglie, la data scelta per le nozze è quella dell’1 settembre.