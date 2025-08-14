Gianmarco Tamberi è diventato papà, nata la figlia Camilla: “Il nostro miracolo”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Un’altra gioia, indubbiamente la più grande, per Gianmarco Tamberi. È nata la prima figlia dello sportivo a cui è stato dato il nome di Camilla. La piccola è frutto del grande amore che da tempo lega il campione alla moglie Chiara Bontempi. “Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo”, ha scritto sui social.

Nata la figlia di Tamberi e Chiara Bontempi

La figlia di Gianmarco Tamberi è nata il 14 agosto 2025, nel bel mezzo delle vacanze estive. Più precisamente la bambina è venuta al mondo nel primo pomeriggio, alle 14.15. Chiara Bontempi, moglie di Gimbo dal 2022 ma sua compagna fin dall’adolescenza, ha partorito all’Ospedale Salesi di Ancona.

Ai microfoni dell’Ansa, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche ha dichiarato: “Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia. Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità”.

Due giorni fa la moglie di Tamberi ha compiuto trent’anni: l’arrivo di Camilla è dunque il regalo più bello per Chiara, che ha deciso – in accordo con Gimbo – di dare alla neonata anche il cognome materno.

Il nome Camilla è stato tenuto segreto per tutto il periodo della gravidanza. “Lo diremo solo dopo la nascita”, aveva spiegato la Bontempi ai follower. Detto, fatto.

La storia d’amore tra Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi

Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi formano una delle coppie più solide e unite dello sport. Sono inseparabili, rare le occasioni in cui (non per loro volontà) sono costretti a stare lontani. Sono sempre l’uno al fianco dell’altra, sorridenti e consapevoli di aver costruito nel tempo qualcosa di importante. Quindici anni insieme sono un traguardo di tutto rispetto, considerata poi la giovane età dei due (Gimbo ha 32 anni, Chiara ne ha appena compiuti 30).

Tamberi e la sua Chiara amano condividere i momenti più importanti sui social e la nascita della figlia è soltanto l’ultimo in ordine di tempo. Insieme dal 2009, i fan hanno potuto godersi la romantica proposta di matrimonio prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, poi la bella cerimonia con rito civile che si è celebrata nel settembre 2022, seguita da una festa con tantissimi invitati (tra cui ovviamente molti campioni e atleti).

Poi ci sono state le Olimpiadi di Parigi, un anno fa, e con esse il fede-gate che ormai è entrato di diritto nella storia. Tamberi ha perso la fede nella Senna nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi, facendosene tra l’altro un bel cruccio condito da sensi di colpa.

I fan hanno immaginato subito lo scenario più bello: che potesse essere un “segno” per celebrare il secondo matrimonio, quello in chiesa con rito religioso di cui fra l’altro entrambi hanno parlato in qualche occasione. “In realtà a noi manca ancora il matrimonio in Chiesa: dovevamo farlo fin dall’inizio, poi per una serie di cose è stato rimandato. Quindi chissà… Io però lo spingo, aspetto lui!”, aveva precisato Chiara Bontempi a Verissimo.

Matrimonio religioso o no, la coppia è pronta ora a godersi questo grande cambiamento. Indubbiamente la medaglia più bella per papà Gimbo.