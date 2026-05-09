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A Buckingham Palace, anzi per la precisione nei verdi prati del Gloucestershire, si è concretizzata una piccola, grande rivoluzione di stile. La protagonista è stata la Regina Camilla, che ha sfoggiato un look che in pochi si sarebbero aspettati al Badminton Horse Trials 2026.

Ha abbandonato per una volta l’immancabile abito a manica lunga, optando per un tailleur scuro. Ha ovviamente subito attirato lo sguardo dei fotografi, oltre che dei sudditi presenti. Le sue foto hanno fatto il giro in alcune cerchie di appassionati, perché l’addio a un guardaroba sempre così codificato non può non fare notizia. La sovrana, per quanto elegante, è sempre stata alquanto prevedibile. Mettere da parte un certo tipo d’abito, dunque, si traduce in un piccolo cambio di passo.

Il look di Camilla analizzato

Se si parla di Badminton, si fa riferimento all’evento equestre più iconico del Regno Unito. È bene sottolinearlo, evidenziando la portata della manifestazione. Camilla è giunta con indosso un completo giacca-pantalone dal taglio sartoriale in tonalità scura. Il tutto abbinato a una camicia bianca dal collo morbido e una cintura nera a segnare la vita.

Il dettaglio che, più di tutti, ha fatto discutere è però innegabilmente il paio di scarpe indossato. Gli esperti royal non hanno quasi parlato d’altro che delle sneaker ai piedi della Regina. Una scelta inedita per una sovrana spesso vista con stivali da equitazione, ballerine o décolleté basse.

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Un look pratico, pensato per camminare senza fatica sull’erba, mescolandosi agli sportivi presenti. Di fatto un’apertura al dress code informale e contemporaneo spinto da Kate Middleton e dal Principe William. Una linea sdoganata da tempo, alla quale finalmente anche lei sembra volersi un po’ adeguare.

Perché è una scelta rivoluzionaria

Per comprendere davvero il peso del tailleur indossato da Camilla, tocca fare un passo indietro. Sappiamo che la Regina Elisabetta II non amava indossare pantaloni in pubblico. Considerava abiti e gonne il solo “vestiario naturale” delle donne della Famiglia Reale.

Una sorta di consuetudine non scritta, che Camilla ha rispettato quasi alla lettera per anni. Ha di fatto generalmente prediletto abiti midi a manica lunga, cappotti su misura e cappelli coordinati. Ha seguito la linea tracciata nel terreno da chi l’ha preceduta, dunque.

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Vederla, oggi, in un completo pantalone è quindi un piccolo segnale di modernizzazione del guardaroba royal, in linea con la rotta tracciata da Kate. La Principessa del Galles ha infatti trasformato i suoi tailleur in vere e proprie divise istituzionali.