Re Carlo, cena alla Casa Bianca: Camilla scintilla senza tiara, Melania Trump divina

Camilla e Melania Trump: look a confronto alla cena di gala alla Casa Bianca. La Sovrana si presenta con un abito glitterato e la First Lady è in Dior

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla, Carlo, Donald e Melania Trump alla cena di Stato

Re Carlo e la Regina Camilla proseguono il loro viaggio negli Stati Uniti dove sono stati gli ospiti di onore alla cena di gala alla Casa Bianca, offerta loro da Donald e Melania Trump. La Sovrana ha rinunciato alla tiara ma ha scintillato con un abito fucsia glitter, mentre la First Lady ha sfoggiato un abito statuario di Dior, semplicemente magnifico.

Camilla e Melania Trump, look a confronto alla cena di gala

Dopo il plauso ottenuto da Re Carlo al Congresso grazie al suo appassionato discorso dove ha sottolineato l’alleanza tra Gran Bretagna e Stati Uniti d’America e ha fatto battute spiritose, citando anche Oscar Wilde, e per il quale Donald Trump lo ha invidiato molto, si è tenuta una cena di gala alla Casa Bianca.

Il banchetto di Stato rappresenta il momento più glamour del viaggio di quattro giorni negli USA di Carlo e Camilla. Era grandissima l’attesa circa i look che la Regina e la First Lady avrebbero indossato. E le aspettative non sono state tradite, le due donne infatti hanno dato il meglio di sé.

Dopo aver visto tanti abiti bianchi, sia Camilla che Melania hanno scelto per la sera il rosa, ma in tonalità diverse.

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La Regina Camilla in Fiona Clare e senza tiara

La Regina ha optato per una sfumatura accesa. Infatti, ha indossato un abito fucsia con corpetto a maniche lunghe leggermente a sbuffo o e scollo a V, impreziosito da cristalli scintillanti e gonna ampia e morbida. L’outfit è firmato Fiona Clare, la stilista che veste Camilla in quasi tutte le occasioni formali. Dunque, la moglie di Carlo è andata sul sicuro per il suo abito da sera.

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Camilla ha scelto di non indossare la tiara, malgrado fosse in suo diritto. Infatti, la Regina Elisabetta nel 2007 si presentò alla Casa Bianca con il diadema. L’attuale Sovrana invece, forse per un riguardo ai suoi ospiti, ha preferito evitare il gioiello distintivo delle Famiglie Reali, ma non per questo ha rinunciato a impreziosire il suo look.

Infatti, Camilla ha indossato per la prima volta un’importante collana in di ametista e diamanti, che fa parte dei gioielli della Corona, dono di una ex duchessa di Kent alla Regina Vittoria e successivamente passata alla Regina Mary. Ha completato il look con orecchini coordinati, bracciale di diamanti e una pochette argentata.

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Melania Trump in Christian Dior Haute Couture

Melania Trump invece si è affidata a una firma d’eccellenza, Christian Dior. La First Lady ha infatti scelto un abito rosa cipria, monospalla, con corpetto scolpito che forma una sorta di peplo intorno alla vita e gonna lunga e dritta.

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L’abito appartiene alla collezione di Alta Moda di Christian Dior e Melania lo ha abbinato a un paio di guanti lunghi, bianchi.

La First Lady ha impreziosito l’outfit con degli orecchini pendenti con brillanti e ha lasciato i lunghi capelli biondi sciolti.

Re Carlo, accoglienza caloroso di Donald e Melania Trump

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Anche in occasione della cena di Stato alla Casa Bianca, Donald e Melania si sono dimostrati fin troppo calorosi con Carlo e Camilla.

Ancora una volta li hanno salutati con uno scambio di baci sulla guancia molto informale che certo non si sarebbero potuti permettere con la Regina Elisabetta.

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E poi non sono mancati i brindisi durante il banchetto, come da tradizione. Abbiamo ancora tutti in mente le immagini di Donald Trump che fa “cin cin” con Kate Middleton. Questa volta è stata Melania ad alzare il calice con Carlo.

Melania Trump, il menu per la cena di Stato

Melania ha scelto personalmente il menu per la cena di gala, offerta a Carlo e Camilla. Le portate sono state 5. Si è cominciato con una vellutata alle erbe aromatiche e un’insalata di cuori di palma.

Poi sono stati serviti dei ravioli fatti a mano alle erbe primaverili, con ricotta, funghi spugnole ed erbe fresche raccolte nell’orto della Casa Bianca, conditi con una leggera emulsione di parmigiano.

A seguire è arrivata una sogliola alla mugnaia condita con burro nocciola e accompagnata da un pavé di patate, condito con olio, prezzemolo e aglio orsino (detestato da Camilla).

Il dessert era una torta al cioccolato a forma di alveare, con crema pasticcera alla vaniglia, scaglie di mandorle e crumble, servita con una pallina di crème fraîche e miele della Casa Bianca.

Mercoledì 29 aprile Carlo e Camilla hanno lasciato Washington per volare a New York.