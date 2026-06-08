Harry e Meghan, la figlia Lilibet: la nuova regola per vedere Re Carlo

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Getty Images Harry e Meghan

Per la Principessa Lilibet si apre una nuova fase. La figlia del Principe Harry e di Meghan Markle, che ha festeggiato il suo quinto compleanno il 4 giugno, ha raggiunto l’età in cui, secondo una consolidata tradizione della monarchia britannica, i giovani membri della royal family sono tenuti a osservare alcune regole di etichetta riservate al sovrano.

Tra queste c’è il gesto simbolico dell’inchino o della riverenza al momento dell’incontro con il Re regnante. Un’usanza che, almeno in teoria, riguarderebbe anche la secondogenita dei Duchi di Sussex qualora dovesse incontrare il nonno, Re Carlo III.

L’etichetta della Corona: quando i bambini iniziano a fare la riverenza

Secondo diversi esperti di protocollo reale, i bambini della famiglia Windsor iniziano a familiarizzare con le norme del galateo fin dalla prima infanzia. Marlene Eilers Koenig, studiosa di questioni monarchiche, ha spiegato al magazine Hello! che intorno ai cinque anni i giovani reali vengono generalmente incoraggiati a fare un inchino o una riverenza al sovrano.

Si tratta di una consuetudine legata all’etichetta più che alla gerarchia dinastica. Il gesto viene compiuto al primo incontro con il monarca e, tradizionalmente, anche al momento del congedo. Nel corso degli anni immagini di questo rituale sono state spesso immortalate durante le celebrazioni natalizie della famiglia reale britannica, quando figli e nipoti salutavano la Regina Elisabetta secondo il protocollo.

Gli esperti sottolineano inoltre che l’educazione al galateo inizia molto presto per i giovani Windsor. Dalle buone maniere a tavola al tono di voce, fino all’abbigliamento appropriato per le occasioni ufficiali, ogni aspetto contribuisce alla formazione dei futuri rappresentanti della Corona.

Per Lilibet l’occasione di mettere in pratica questa tradizione non si è presentata spesso. Da quando Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti, la bambina ha incontrato raramente il nonno Carlo, complice la distanza geografica e i rapporti non sempre semplici tra i Sussex e la famiglia reale britannica.

La vita a Montecito e le nuove foto condivise da Meghan

Le cose potrebbero però cambiare nei prossimi mesi. Secondo le indiscrezioni circolate di recente sulla stampa britannica, il Principe Harry potrebbe tornare nel Regno Unito quest’estate in occasione di un evento legato agli Invictus Games.

Se le voci dovessero trovare conferma, è possibile che il Duca di Sussex viaggi insieme a Meghan Markle, Archie e Lilibet. Uno scenario che alimenta le aspettative su una possibile reunion familiare tra Re Carlo e i suoi nipoti. Un incontro che avrebbe anche un forte valore simbolico dopo anni di rapporti sporadici.

Intanto, in occasione del quinto compleanno della figlia, Lady Markle ha condiviso sui social alcune immagini private che mostrano Lilibet mentre passeggia a piedi nudi nel giardino della residenza di Montecito. “La nostra bambina dei sogni. Buon quinto compleanno, Lili”, ha scritto Meghan.

Negli scatti la piccola indossa un abito beige floreale del marchio Cult Gaia, già sfoggiato in precedenza. Un’immagine che racconta la vita californiana della famiglia Sussex, lontana dagli obblighi della monarchia, ma che non cancella il legame di Lilibet con le tradizioni della Casa reale britannica.