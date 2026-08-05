Re Carlo sembra deciso a fare pace con Harry e Meghan. William avrebbe fatto già la sua scelta al riguardo.

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IPA William d'Inghilterra

William e Harry sono in lite ormai da anni, ma il marito di Kate Middleton avrebbe deciso, con una mossa a sorpresa, di cedere alle pressioni di Re Carlo III, appoggiando la sua volontà di riavvicinarsi a Meghan Markle e Harry.

William dalla parte di Re Carlo (ma non farà pace con Harry)

William, come ben sappiamo, non vede Harry da moltissimo tempo, dopo una lite furibonda e un allontanamento che ha spinto il duca di Sussex e Meghan Markle a interrompere i rapporti con il primogenito di Lady Diana.

Re Carlo III invece di recente ha incontrato Harry e questo potrebbe essere un primo passo per portare ad una pace all’interno della Famiglia Reale e ad un riavvicinamento dei Sussex. Durante l’ultima visita, il Sovrano avrebbe chiesto a Harry e Meghan di soggiornare a Buckingham Palace quando torneranno in Inghilterra a settembre.

Un gesto che non sarebbe stato gradito da William, secondo gli osservatori reali. Il futuro re avrebbe discusso con il padre, convinto che non sia giusto fare pace con Harry dopo le sue dichiarazioni contro la Royal Family. Nonostante ciò Re Carlo III sarebbe riuscito a fargli cambiare idea.

La giornalista e fotografa britannica Helena Chard ha spiegato: “William crede che la monarchia debba dare l’impressione di fare la cosa giusta, anche quando è dolorosa. Riteneva che suo padre non avesse gestito la questione con sufficiente fermezza. Crede anche che sia necessario proteggere il potere tracciando linee rette. Ma non è ancora re”.

William dunque avrebbe deciso che appoggerà le decisioni di suo padre nei confronti di Harry, ma non sembra disposto a fare pace con suo fratello. Sarebbe troppo forte, ancora, il rancore per le liti e per quanto accaduto con Kate Middleton. William non avrebbe dimenticato le aspre critiche dei Sussex e non sarebbe disposto a perdonarlo.

“Non si fida di lui e delle sue azioni”, ha raccontato un insider.

La lite fra Harry e William: “Mi gettò a terra”

In Spare, Harry aveva raccontato di aver avuto uno scontro, anche fisico, con suo fratello William. Una lite che sarebbe avvenuta durante un incontro piuttosto acceso fra i fratelli in cui William sarebbe arrivato a definire Meghan come “urticante”, “scortese” e “difficile”, scatenando la reazione di Harry.

La discussione sarebbe diventata piuttosto violenta. “William – aveva raccontato -. Mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e… mi gettò per terra”. Harry sarebbe caduto sulla ciotola del cane, spaccandola e facendosi male alla schiena. In seguito il primogenito di Diana avrebbe provato a scusarsi con il fratello, ma con scarsi risultati. Da lì la situazione sarebbe peggiorata sempre di più, fino alla rottura definitiva e alla partenza dei Sussex alla volta degli Stati Uniti.