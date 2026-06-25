Kate Middleton, nessuno ne vuole parlare: è motivo di grande disagio

Kate Middleton non affronta mai questo argomento e anche il segretario di William e amico di famiglia ha evitato di parlarne: troppo imbarazzante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

C’è un aspetto della vita di Kate Middleton di cui nessuno vuole parlare, ossia la frattura tra William e suo fratello Harry. Nemmeno una persona come Jamie Lowther-Pinkerton, molto legata ai Principi del Galles, si è lasciata andare a confidenze sui due fratelli. La situazione crea troppo disagio.

Kate Middleton, la frattura con Harry fa troppo male

Kate Middleton è molto legata a Jamie Lowther-Pinkerton, il Lord Luogotenente che ha organizzato il suo matrimonio con William, che l’ha aiutata a comprendere i meccanismi di Corte, le ha insegnato regole e protocolli, che è stato segretario personale di suo marito e padrino del suo primogenito George.

Jamie Lowther-Pinkerton ha scritto un libro, Beyond the Edge of Light, in uscita il 9 luglio in Gran Bretagna. Per questa occasione ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del suo rapporto con Kate con William.

In particolare, ha descritto la Principessa del Galles come una donna meravigliosa e ha ricordato un episodio divertente e imbarazzante, quando nel 2025 si sono incontrati e nel salutarla ha rischiato di darle una testata, tanto era emozionato. Ma lei è stata squisita e ha salvato la situazione.

L’ex segretario di William ha parlato di molte cose, ma non ha voluto dire nulla sulla frattura tra il Principe e suo fratello Harry. L’argomento è troppo delicato e doloroso e qualsiasi cosa venga detta può essere interpretata in malo modo o creare ancora più tensione.

Kate Middleton, perché è vietato parlare della situazione con Harry

Lowther-Pinkerton, uomo abituato a frequentare il Palazzo e profondo conoscitore delle dinamiche della Famiglia Reale, ha quindi evitato di parlare del rapporto tra William e Harry, quando gli è stata chiesta una sua opinione. “Sapete cosa? Credo sia meglio che mi tenga alla larga dalla questione di Harry”.

“Quello che posso dire è che gli volevo e gli voglio molto bene. Ha tantissime qualità positive, e io sono un inguaribile ottimista”, ha aggiunto. Come dire che forse una riconciliazione è ancora possibile, anche se non in tempi brevi.

Kate ha provato, all’inizio della frattura, a fare da mediatrice tra i due fratelli, ma con scarso successo. Ora il rapporto sembra irrimediabilmente compromesso. William non si fida più di Harry e soprattutto di Meghan Markle che sembra avere una grandissima influenza sul marito. Secondo indiscrezioni avrebbe già pronto un piano per estromettere definitivamente i Sussex dalla Monarchia quando sarà Re.

Ma come ha accennato Lowther-Pinkerton, le cose col tempo potrebbero aggiustarsi. A breve Harry e Meghan torneranno in Inghilterra coi bambini. È dal 2022 che Lady Markle non torna a Londra.

Stando a indiscrezioni Harry è seriamente intenzionato a vedere suo padre Carlo e magari a trascorrere del tempo con lui. Dal canto suo, il Sovrano gli ha messo a disposizione una residenza reale, ma pare che non abbia ancora risposto all’invito.

La situazione è complesso. William e Kate non si pronunciano e nessuno dei loro amici ha mai osato parlare pubblicamente del rapporto con Harry: è troppo imbarazzante.