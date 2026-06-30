Max Pezzali, le parole per la fan ferita tra due autobus dopo il concerto a Bologna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Max Pezzali

Il concerto di Max Pezzali a Bologna doveva essere una serata spensierata, fatta di canzoni e risate, ma si è trasformata in un incubo per una donna di 57 che è rimasta schiacciata fra due autobus all’uscita dal live.

L’incidente della fan fuori dal concerto di Bologna e le parole di Max Pezzali

Un incidente che ha sconvolto anche Max Pezzali che su Instagram ha voluto rivolgere un pensiero alla fan. I fatti sono avvenuti nella sera. I fatti sono avvenuti il 28 giugno 2026 poco dopo il concerto di Max Pezzali allo stadio di Bologna.

Un momento di festa che è stato distrutto da un grave incidente. Una donna di 57 anni, residente nella provincia di Brescia, è infatti rimasta ferita mentre percorreva via Andrea Costa, all’uscita dal concerto, poco prima della mezzanotte.

La donna è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale Maggiore e ricoverata in rianimazione. Secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe stato piuttosto grave, ma la 57enne non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, i due bus si trovavano in fila su via Andrea Costa, in attesa dell’uscita del pubblico dallo show. Non è chiaro cosa sia accaduto dopo. L’autobus posteriore sarebbe però avanzato e avrebbe schiacciato la donna che si trovava a piedi contro il bus che lo precedeva.

Dopo aver scoperto quanto accaduto, Max Pezzali ha voluto inviare un messaggio alla famiglia della donna. “Ho appreso dell’incidente avvenuto ieri notte fuori dallo stadio di Bologna – ha scritto su Instagram l’artista -, sono molto dispiaciuto e prego che tutto vada bene. Sono vicino ai suoi cari”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la società pubblica di trasporto bolognese con una nota. “Come è normale in questi, casi la dinamica è ancora da approfondire – si legge -. L’azienda, come sempre, sta, da subito, collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant’altro occorra. […] Un pensiero anche al personale rimasto coinvolto, attualmente molto scosso per l’accaduto”.

Il tour di Max Pezzali e il successo da record

Quella di Bologna è una delle tante tappe del tour di Max Pezzali che ormai da settimane sta girando l’Italia con una serie di concerti che raccolgono i suoi più grandi successi. Canzoni capaci di unire generazioni e che gli hanno permesso di ottenere, anche in questi live, numeri da capogiro: più di 650mila biglietti e sold out in numerose date.

Un successo straordinario partito da Lignano Sabbiadoro e che arriverà sino a Padova per il gran finale il 9 luglio. Nel frattempo il cantante ha già annunciato nuove date per gennaio 2027 a Roma e non sembra intenzionato a fermarsi, forte di una operazione nostalgia che funziona e piace al pubblico.

Ho sempre pensato che non sarebbe durata a lungo, che la fine sarebbe stata vicina. Anche adesso sono in attesa di una catastrofe imminente che rimetta le leggi dell’universo in equilibrio. Ho sempre questa voce di mia madre dietro che dice “adesso che va bene… può solo andare peggio”