Max Pezzali fa sognare i Millennial (e non solo) e accetta un ruolo fisso per Sanremo 2026: ecco cosa accadrà tra un mese

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Max Pezzali ospite fisso a Sanremo 2026

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è partito ormai da tempo, ancor prima dell’annuncio ufficiale dei Big e dei loro brani. Manca ormai poco al grande appuntamento dell’Ariston e, com’è ormai tradizione, il direttore artistico si diverte a fornire dettagli di tanto in tanto.

L’ultimo annuncio ha del clamoroso e strizza l’occhio a una generazione in particolare: Max Pezzali sarà ospite fisso della kermesse musicale. Di seguito tutti i dettagli sulla presenza del volto degli 883.

Max Pezzali a Sanremo

Carlo Conti si è giocato la prima grande carta del suo Sanremo 2026. I Big hanno di certo fatto rumore ma questo annuncio non è da meno. La Rai ha infatti trovato l’accordo con Max Pezzali, che non sarà in gara (e neanche sul palco dell’Ariston) ma occuperà uno slot tutto suo ogni sera.

Il direttore artistico ha scelto il Tg1 delle 20 per svelare questa collaborazione. Ma come si svolgeranno queste esibizioni di Pezzali? Sarà ospite fisso sul palco della nave per tutte e cinque le serate della kermesse. Una presenza costante, non episodica, che segna una piccola ma significativa svolta nella narrazione degli “spazi collaterali” di Sanremo. Negli ultimi anni, infatti, sono divenuti un vero e proprio prolungamento del palco principale. C’è da crederlo, alcuni spettatori potrebbero preferire proprio Max ad alcuni Big in gara.

Un regalo a più generazioni

Gli 883 prima e Max Pezzali da solista poi parlano al cuore di più generazioni. Basta mettere piede in uno dei suoi concerti per rendersene conto. La varietà anagrafica è sorprendente e, dunque, questo annuncio è un vero e proprio trionfo per la Rai.

La scelta non è dunque casuale. Ci si è assicurati un artista trasversale, capace di unire pubblici ben diversi. Max Pezzali è la coperta di Linus di tantissimi e la sua musica è una comfort zone collettiva. Averlo ogni sera sul palco della nave significa dare al Festival una colonna sonora parallela, riconoscibile e rassicurante, che accompagni il racconto sanremese senza rubare spazio alla gara, ma rafforzandone l’atmosfera emotiva.

Un nuovo annuncio

Carlo Conti intende stupire in questa seconda edizione consecutiva, dopo aver un po’ annoiato nella precedente, a detta di molti. Con un sorriso sornione, di chi la sa lunga, ha infatti svelato d’avere in serbo un nuovo annuncio.

Occorrerà però essere pazienti. Appuntamento fissato per lunedì 12 gennaio, sempre al Tg1 delle 20. Nessuna anticipazione, nessun indizio. Solo la conferma che la macchina del Festival è in pieno movimento e che la strategia comunicativa punta a mantenere alta l’attenzione, un colpo alla volta.

Un metodo che funziona, anche alla luce dei risultati dell’ultima edizione. Conti, infatti, ha sottolineato con soddisfazione i numeri di vendita dei brani di Sanremo 2025: secondo la classifica annuale FIMI, “Balorda nostalgia” di Olly (vincitrice della scorsa edizione) è stata la canzone più ascoltata e scaricata dell’anno, seguita dai brani di Giorgia e Achille Lauro, anch’essi passati dall’Ariston.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!