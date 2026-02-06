Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come co-conduttore

Carlo Conti ha annunciato una nuova sorpresa per il Festival di Sanremo 2026: Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i suoi co-conduttori

Ansa Carlo Conti

Il nome di Lillo circolava già da qualche giorno, ma Carlo Conti ha sorpreso tutti con un annuncio su Instagram dove ha svelato i nomi dei co-conduttori di due delle serate del Festival di Sanremo 2026. Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancarlo rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio sul palco dell’Ariston.

L’annuncio di Carlo Conti: Lillo Petrolo e Andrea Pucci a Sanremo 2026

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia già piena di sorprese: una delle ultime svelate da Carlo Conti riguarda i suoi co-conduttori. Sul suo profilo Instagram ha svelato i nomi dei due artisti che lo affiancheranno nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio: si tratta di Lillo Petrolo e Andrea Pucci.

Per entrambi si tratta di un debutto assoluto alla conduzione della kermesse musicale più famosa d’Italia, anche se Lillo, nel lontano 2011 era salito sul palco dell’Ariston con Claudio Gregori, la metà del duo Lillo & Greg. Nei giorni scorsi il suo nome era già circolato come possibile co-conduttore, e quella di oggi è solo la conferma di un’indiscrezione data ormai per certa. Andrea Pucci invece – comico noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Colorado e La Pupa e il Secchione, solo per citarne alcune – è un nome del tutto inedito al Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha trovato un modo originale per annunciare la novità: ha inscenato una telefonata a tre con i due comici, svelando la loro partecipazione all’evento. “Vi volevo chiedere… Ma voi avreste dei problemi a fare una serata di co-conduzione al Festival?”, ha esordito il direttore artistico della kermesse. “Anche se c’è Sandokan, Topo Gigio, Mary Poppins, Spongebob… Una serata per uno. Non avete problemi? Bene… Molto bene!”, conclude guardando in camera sorridendo.

Le altre sorprese di Carlo Conti per il Festival di Sanremo

Ormai manca davvero poco all’inizio del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio, e il cast delle serate comincia a delinearsi: Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, che presenzierà all’intera settimana sanremese. Achille Lauro sarà invece al fianco del direttore artistico nella seconda serata, quella di mercoledì 25 febbraio, insieme a Lillo.

Per lui non si tratta di un debutto assoluto: sul palco dell’Ariston aveva esordito come concorrente nel 2019, quando portò Rolls Royce. Fu ospite di Amadeus con i suoi “quadri”, performance scenografiche e originale, per poi tornare lo scorso anno, sempre in gara, con Incoscienti giovani. “Sono molto tranquillo, – ha detto al Tg1 – le ultime esperienze televisive sono andate molto bene”. E a Sanremo 2026 sarà la spalla perfetta: “Carlo è un maestro, io starò un passo indietro”.

Ma manca ancora qualcuno: a darne notizia è stato lo stesso Conti, che ha accompagnato al suo divertente annuncio queste parole: “E non finisce qui… La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026“. Il presentatore della kermesse promette scintille anche per questa edizione: le novità non sono ancora finite, anche perché ci attendono notizie per la serata delle cover e l’attesissima finale, quella che decreterà il vincitore o la vincitrice del Festival.