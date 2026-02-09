Carlo Conti evita le polemiche e chiama Nino Frassica, sperando che l'amore del pubblico cancelli ogni discussione. Ma dove sono le donne?

IPA Nino Frassica sostituto di Pucci a Sanremo 2026

Per quanto manchi decisamente poco all’inizio di Sanremo 2026, non tutti i tasselli dell’ultima edizione di Carlo Conti sono al loro posto. La kermesse sta ancora prendendo forma, ma almeno sembra essere stata trovata la quadra sul fronte co-conduttori.

Dopo settimane di indiscrezioni e polemiche, infatti, il cerchio pare del tutto chiuso. L’ultima mossa del direttore artistico riguarda la sostituzione di Andrea Pucci, che ha scelto di fare un passo indietro dopo la pioggia di critiche social subite. Al suo posto una scelta rassicurante: Nino Frassica.

Carlo Conti rimpiazza Pucci

Un’improvvisa retromarcia, quella seguita all’annuncio di Andrea Pucci sul palco di Sanremo 2026. La scelta del comico di rinunciare all’incarico sul palco dell’Ariston ha scatenato reazioni politiche (e non solo) di vario genere.

Al di là di come la si pensi in merito, era evidente la necessità di colmare il vuoto lasciato. Si è dunque andati a caccia di un personaggio in grado di mettere tutti d’accordo, evitando una scelta che potesse far piovere sulle spalle altrui una potenziale ondata d’odio da parte dei sostenitori di Pucci.

Con Nino Frassica si aveva l’idea di andare sul sicuro e, sembra, così è stato. Ecco cosa si intende quando si parla di “scelta rassicurante”. Una questione tutt’altro che secondaria per questo Festival.

La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela su Chi, evidenziando come questo ritorno giunga a distanza di appena un anno. Nel 2025 aveva infatti calcato il palco dell’Ariston al fianco di Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. Aveva conquistato il pubblico allora e proverà e ripetersi. Una scelta generalista che, però, qualche polemica la sta comunque sollevando.

Tutti i co-conduttori per serata

Con l’ingresso di Nino Frassica, il mosaico dei co-conduttori sembrerebbe ormai definito:

prima serata con Laura Pausini e Can Yaman;

seconda serata con Achille Lauro;

terza serata con Nino Frassica;

quarta serata con Lillo;

quinta serata con Gianluca Gazzoli.

Dove sono le co-conduttrici di Sanremo

La polemica che serpeggia riguarda la generale delusione per l’evidente disparità di genere sul palco dell’Ariston. Fatta eccezione per Laura Pausini, infatti, per il momento sono stati annunciati soltanto uomini.

Nulla esclude che Conti abbia un asso nella manica (sarebbe comunque un 5 vs 2, ndr), e si stia preparando a svelare uno dei cinque nomi caldi di questi ultimi mesi:

Brenda Lodigiani;

Andrea Delogu;

Francesca Fialdini;

Barbara D’Urso (appare altamente improbabile, dato il presunto accordo di non belligeranza tra Rai e Mediaset);

Clara;

Loredana Bertè.

Di certo nessuno chiede la quota rosa ma, di fatto, il panorama artistico italiano è colmo di donne talentuose che meriterebbero quel palco. Prima di annunciarne una seconda (se mai avverrà), si è addirittura preferito optare per un ritorno a stretto giro di un altro uomo. Qualche domanda, prima o poi, toccherà anche porsela.