Affari Tuoi, battute adolescenziali e doppi sensi tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Stefano De Martino e il comico lucano piegati in due dalle risate a causa del lavoro di Claudio, il concorrente del Trentino Alto-Adige: cosa è successo ad "Affari Tuoi"

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 26 maggio 2026 su Rai 1, protagonista della serata è stato Claudio, concorrente del Trentino-Alto Adige, arrivato in studio insieme alla moglie Elizabeth. La partita, condotta come sempre da Stefano De Martino, si è mossa tra offerte importanti del Dottore, scelte rischiose e un finale tutt’altro che scontato. A smorzare la tensione della gara, però, ci hanno pensato Herbert Ballerina e alcuni siparietti pieni di doppi sensi con De Martino, che hanno accompagnato la serata senza mai togliere spazio al gioco.

Stefano De Martino e il doppio senso sullo Strudel

La nuova puntata di Affari Tuoi parte subito con l’invenzione partorita dalla mente geniale (o completamente pazza) di Herbert Ballerina, questa volta dedicata alla protezione degli uccelli: un marchingegno ribattezzato “felicottero”, ovvero un’elica ad hoc per proteggere i volatili. Già il nome bastava a far capire che la serata non sarebbe stata esattamente serissima.

Dagli uccelli si è passati agli strudel, ma l’atmosfera ormai è compromessa per sempre. Claudio, il concorrente del Trentino Alto-Adige, spiega il suo lavoro, l’emotional designer (o per meglio dire, l’organizzatore di eventi). E qui Herbert mostra tutto il lato pre-adolescenziale che è in lui quando finge di non capire e lancia la battuta à la Pierino: “È moscio?”. Stefano De Martino non si tiene e scoppia a ridere, poi rincara spiegando che Claudio ha realizzato “lo strudel più lungo del mondo“. “Hai aperto la finestra dopo?”, chiede il comico. E giù risate a più non posso.

L’inizio ha più l’atmosfera di una cena goliardica tra amici tredicenni che quella del game show più seguito del prime time televisivo. Ma tant’è.

Cosa è successo in puntata

Dopo le risate iniziali, per Claudio ed Elizabeth è cominciata la vera partita. Lui, arrivato da Bressanone con il pacco numero 15, ha affrontato il gioco con una buona dose di simpatia e voglia di rischiare. L’avvio è stato movimentato poiché alcuni pacchi blu sono usciti abbastanza presto, ma insieme a loro sono sparite anche cifre importanti come 50mila, 75mila e 100mila euro.

Il Dottore ha provato a inserirsi nella gara con una prima offerta da 25mila euro, che Claudio ha respinto. La coppia ha scelto di andare avanti, sostenuta da un tabellone che, a un certo punto, sembrava ancora promettere molto bene. In gioco restavano infatti premi pesanti, tra cui 200mila e 300mila euro, oltre al pacco nero.

Le offerte sono salite: prima 35mila euro, poi 40mila, fino ai 50mila euro. Claudio ed Elizabeth, però, hanno continuato a giocare, convinti che la serata potesse regalare qualcosa di più. Sembrava il classico momento in cui il coraggio può essere premiato. Poi, come spesso accade ad Affari Tuoi, tutto è cambiato in un attimo.

Quanto ha vinto Claudio

Il punto di svolta è arrivato con l’uscita dei 200mila e dei 300mila euro, due colpi che hanno ridimensionato la partita. A quel punto Claudio ha accettato il cambio, lasciando il pacco 15 per prendere il numero 12.

Nel vecchio pacco c’erano 20mila euro, mentre in gioco restavano il pacco nero e i 200 euro. Davanti all’ultima offerta del Dottore, 22mila euro, il concorrente ha pure provato a contrattare chiedendo “può darmi qualcosa in più?”, ma poi ha mollato. La decisione si è rivelata giusta: nel pacco 12 c’erano soltanto 200 euro, mentre il pacco nero nascondeva 20mila euro. La coppia ha lasciato Affari Tuoi con 22mila euro, una cifra utile per avvicinare il sogno di un viaggio in Polinesia.