Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino su Herbert: “Patetico”. La crisi e la vincita

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 6 aprile 2026 di Affari Tuoi, la protagonista è stata Francesca dalla Toscana; il suo primo pacco è stato il numero 16. Stefano De Martino, proprio come Gerry Scotti, è andato in onda a Pasqua e Pasquetta, per fare compagnia agli affezionati del programma: puntata davvero impeccabile, in cui non sono mancati i colpi di scena.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 6 aprile

Partita ad alto tasso di emozioni, quella del 6 aprile di Affari Tuoi: non mancano le battute di Herbert Ballerina, che si è presentato a inizio puntata come di consueto. Per questa puntata “cucina il patè”, e Stefano De Martino non si è lasciato sfuggire una battuta a tono: “Sei patetico. Fa ridere ma anche riflettere, c’è un fondo di verità”. A giocare è Francesca dalla Toscana – abita a Livorno – ed è in studio con il fidanzato dj che ha conosciuto in discoteca.

“Sono una praticante notaio, sto svolgendo la pratica notarile per accedere al concorso. Per pagare gli studi ho iniziato a lavorare in discoteca come Lighting designer”, ovvero colei che si occupa di progettare le luci. Si è poi passati alla presentazione dell’invenzione di Herbert Ballerina, ormai punto fisso del programma: “Oggi un’invenzione per il mondo femminile, le donne amano vestirsi bene, amano essere alla moda, e mettono queste scarpe un po’ scomode, le decotté, però se piove si allagano. Cosa ho inventato? La scarpombrello”.

La partita è iniziata al massimo, non priva di colpi di scena e sorprese: il primo pacco estratto è stato proprio quello nero, dal valore di 10mila euro. Ma Francesca ha trovato subito anche il pacco Ballerina e quello da 200mila euro.

Quanto ha vinto Francesca

Dopo qualche pacco, Francesca è riuscita nell’intento di riequilibrare un po’ i colori tra pacchi blu e rossi. “Dottore, buonasera e buona Pasquetta a lei”, e immancabile è arrivata la prima offerta, di 30mila euro, ovviamente rifiutata avendo in ballo ancora i pacchi rossi da 50mila in su, fatta eccezione per quello da 200mila euro. Poi Stefano si è lasciato andare a una supplica: “Trovatemi quelle scarpombrello, sono inguardabili“.

Il Dottore, dopo i tre tiri, ha fatto la sua offerta: da 30mila a 35mila euro. Francesca ha rifiutato: l’obiettivo è trovare i pacchi minori, come quelli di Gennarino e Scarpombrello. Ed è stata proprio la concorrente a chiedere il mantra a De Martino, che riesce sempre. “Ora tu mi trovi un pacco blu”, e ha funzionato anche questa volta, perché ha trovato il pacco da 200 euro.

Rifiutato anche il cambio proposto dal Dottore, la partita si è intensificata: solo due blu (scarpombrello e 10 euro), contro quattro pacchi rossi, ovvero 50mila, 75mila, 100mila e 300mila. Dopo aver scartato l’invenzione di Herbert, l’obiettivo è stato quello di trovare i 10 euro, per assicurarsi comunque un pacco rosso. Dopo che nel 18 della Lombardia ha trovato i 300mila euro, non sono mancate le tensioni: sono rimasti i pacchi da 10 euro, 50mila e 75mila euro. “Ora si fa complicata”, ha commentato De Martino.

Il Dottore le ha dato la possibilità di cambiare, mandandola un po’ in crisi: “Ho pescato il pacco 16, ero dell’idea di tenerlo fino alla fine. E ha fatto bene: trovato il pacco da 10 euro. “Finiamo a ‘soldi sicuri'”, citando Amadeus, De Martino ha riportato alla concorrente l’ultima proposta del Dottore: 62.500 euro. “Così ci mette in crisi“. Ma alla fine ha pescato la carta “cambio”; ciononostante, ha tenuto il suo pacco e ha vinto 75mila euro. Puntata di Pasquetta con lieto fine.