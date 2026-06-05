Milly Carlucci, incerta la giuria di Ballando con le Stelle: la verità su Barbara D’Urso

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Milly Carlucci

Il sabato sera di Rai1 si prepara a una rivoluzione che era attesa da tempo. Mentre i riflettori si accendono sull’Arena di Verona per il prestigioso evento Campioni del mondo. Italia loves Unesco, la signora del servizio pubblico, Milly Carlucci, si trova già a dover gestire il complesso scacchiere della ventunesima edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione già storica, non solo per i paventati cambi di cast, ma per un radicale e logistico cambio di casa: il programma abbandonerà infatti lo storico studio del Foro Italico per trasferirsi nei centri di produzione di Saxa Rubra. Un trasloco che la stessa conduttrice paragona a un inventario dell’anima, un’occasione di crescita forzata per capire chi si è e dove si vuole andare.

La nuova giuria di Ballando con le Stelle

Ma a catalizzare l’attenzione dei media e dei telespettatori è l’assoluta incertezza che regna attorno alla giuria, da sempre considerato il vero motore pulsante dello show. L’addio ufficiale di Selvaggia Lucarelli, che ha scelto di intraprendere percorsi professionali differenti dopo un decennio di onorato servizio, ha ufficialmente aperto la caccia al sostituto. Un distacco avvenuto in un clima di profondo affetto e amicizia reciproca, ma che lascia una poltrona centrale drammaticamente vuota.

Il toto-giuria, quindi, è letteralmente esploso. Il nome emerso nelle ultime ore è senza dubbio quello di Barbara D’Urso. L’ipotesi di vedere l’ex volto di punta di Mediaset seduta dietro il bancone più temuto d’Italia ha scatenato l’entusiasmo dei fan e l’ironia degli addetti ai lavori. Ma qual è la verità dietro questo scenario?

La verità su Barbara D’Urso

A fare chiarezza è stata la stessa Milly Carlucci. La conduttrice non ha nascosto un pizzico di divertimento di fronte a tanto clamore: “Tutti fanno esercizio di fantasia”, ha commentato a margine delle ultime presentazioni istituzionali, sottolineando come questo fiorire di indiscrezioni non faccia altro che confermare Ballando con le stelle al centro del dibattito culturale nazionale. La verità, per ora, è che non esiste alcuna trattativa concreta. La produzione ha scelto di congelare il capitolo giuria per l’intera stagione estiva, rimandando ogni decisione ufficiale al mese di settembre.

Le priorità attuali della squadra Rai sono ben altre. Prima di stabilire chi valuterà le performance, è fondamentale capire chi scenderà in pista: la costruzione del cast dei concorrenti ha la precedenza assoluta. Solo successivamente si capirà come bilanciare la giuria, che la Carlucci rivendica orgogliosamente come “la più iconica e chiacchierata di tutto lo spettacolo italiano”.

Blindate, per il momento, sembrano anche le porte per i grandi ritorni del passato. Alle suggestioni relative a un rientro in pianta stabile di Raimondo Todaro, Milly ha risposto con diplomazia, ricordando che il ballerino ha già celebrato il ventennale del programma e che la filosofia dello show è quella di guardare sempre avanti, rinnovando costantemente il cast fisso per rimanere ancorati alla stretta attualità. Trovare formule innovative nella televisione frammentata di oggi è un “miracolo” complesso, ma la sfida di Saxa Rubra è ufficialmente lanciata.