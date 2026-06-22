Francesca Pascale, la telefonata per Ballando: si complicano i piani di Milly Carlucci

IPA Francesca Pascale

La macchina di Ballando con le Stelle 2026 è in pieno movimento, ma la strada verso il cast definitivo si sta rivelando più accidentata del previsto. Tra le ipotesi finite nel toto-cast c’era anche Francesca Pascale, che però ha chiuso la porta con garbo ma senza lasciare spiragli. A complicare ulteriormente i piani di Milly Carlucci c’è poi la questione della giuria, rimasta orfana di Selvaggia Lucarelli dopo il suo passaggio all’Isola dei Famosi. Un vuoto che pesa e che, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, resta ancora senza un nome certo a riempirlo.

Francesca Pascale dice no a Ballando con le Stelle

La smentita è arrivata direttamente dalle pagine del settimanale Chi, dove Francesca Pascale ha voluto chiarire come sono andate le cose. Nessuna trattativa vera e propria né rifiuti da interpretare: semplicemente una telefonata a cui ha risposto con sincerità. “Non c’è stata una richiesta formale ma solo una telefonata. Ho ribadito che non posso, non perché non mi piace il programma, anzi è uno show che apprezzo, ma non sono proprio capace a ballare. Non parteciperò, prevale l’imbarazzo. Vi evito questa tragedia in pista”.

Un rifiuto elegante, senza polemiche, che tuttavia rappresenta un piccolo intoppo per la produzione. Il nome della Pascale avrebbe portato al programma sia la curiosità mediatica quanto una personalità forte, esattamente il tipo di profilo su cui punta Milly Carlucci.

Milly Carlucci, il rebus del cast e della giuria: tutti i nomi in ballo

Con la Pascale fuori dai giochi, Milly Carlucci sta lavorando su altri fronti per mettere insieme un cast all’altezza delle aspettative. E qualche pista, in realtà, esiste già. Su Elettra Lamborghini il corteggiamento sarebbe più concreto: Milly l’ha incrociata a Canzonissima e il suo profilo, televisivo e imprevedibile, sarebbe perfetto per la pista. A Ballando, peraltro, Elettra ha già assaggiato l’atmosfera del programma con una partecipazione speciale nel 2024.

Altro nome che stuzzica parecchio è quello di Elena Sofia Ricci, anche lei passata da Ballando come ospite per una sera. Come Elettra, si era divertita moltissimo. Secondo il settimanale Chi, si starebbe già allenando con Moreno Porcu, uno dei ballerini professionisti del programma: che sia il preludio di una partecipazione futura?

Rimane però un grattacapo per Milly Carlucci, forse ancora più del cast: la giuria, dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, passata alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse settimane si è parlato insistentemente di Barbara D’Urso come possibile sostituta, ipotesi che aveva scatenato un piccolo terremoto mediatico tra smentite ufficiali e controdeduzioni. Ma col passare dei giorni, e con i palinsesti ormai alle porte, quell’ipotesi sembra farsi sempre più debole.

Il nome che invece sta prendendo quota con discrezione è quello di Alberto Matano, che a Ballando è già una presenza fissa da diverse stagioni, nel ruolo di custode del Tesoretto. Secondo La Stampa, sarebbe tra i profili valutati per il salto dalla tribuna alla giuria vera e propria. Una promozione interna, se vogliamo, che avrebbe il vantaggio di dare continuità allo show senza stravolgere gli equilibri.