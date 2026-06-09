Chiara Ferragni corteggiata da Milly Carlucci: la risposta per Ballando con le stelle

La conduttrice è tornata a proporre un posto nel suo dancing show all'influencer: cosa ha risposto dopo un serrato corteggiamento

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chiara Ferragni

Continua il corteggiamento di Milly Carlucci, che da tempo vorrebbe Chiara Ferragni a Ballando con le stelle. Ci aveva già provato lo scorso anno, ma l’imprenditrice digitale aveva detto di no. Anche quest’anno la conduttrice le ha proposto di scendere in pista ma l’influencer avrebbe nuovamente declinato l’invito perché impegnata in altri progetti sul piccolo schermo.

Chiara Ferragni rifiuta Ballando con le stelle: il nuovo progetto

La macchina di Ballando con le stelle si è già messa in moto: Milly Carlucci sta lavorando alla costruzione del nuovo cast del dancing show. Tra i suoi desideri c’è quello di vedere in pista Chiara Ferragni, che corteggia da diverso tempo. La stessa conduttrice lo scorso anno aveva raccontato di aver contattato l’imprenditrice digitale, spiegando: “Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita“.

E anche quest’anno sarebbe andato in scena lo stesso copione, come si legge sul settimanale Chi. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, la conduttrice sarebbe tornata alla carica, proponendo nuovamente all’imprenditrice la partecipazione nello show di Rai1 come concorrente il prossimo autunno. Ma Chiara Ferragni avrebbe di nuovo declinato, seppur con cortesia, l’invito.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, l’imprenditrice digitale avrebbe altri progetti in mente: nonostante sia corteggiatissima dal piccolo schermo, potrebbe dire sì solo a una docuserie su Netflix dedicata alla sua vita e alla sua attività.

Cambia la giuria di Ballando con le stelle: l’ipotesi Barbara D’Urso

Nel frattempo l’approdo a Mediaset di Selvaggia Lucarelli per la conduzione dell’Isola dei Famosi ha cambiato le carte in tavola, costringendo Milly Carlucci a dover sostituire uno dei membri fissi del cast del suo programma. La giornalista infatti sedeva dietro il bancone di Ballando con le stelle da ben dieci anni, e nelle ultime settimane si è parlato di una rivoluzione completa della giuria dello show.

Carlucci però sarebbe orientata a sostituire solo Selvaggia, confermando gran parte dei giudici storici, ormai legati da tanti anni al programma. Il primo nome balzato immediatamente agli onori della cronaca è quello di Barbara D’Urso: la conduttrice, che ha partecipato a Ballando con le stelle lo scorso anno, non ha mai fatto mistero di voler tornare in un’altra veste nel popolare dancing show di Rai1.

E ad alimentare le voci di un possibile ruolo in giuria ci ha pensato lei stessa, pubblicando delle storie su Instagram in compagnia di Pasquale La Rocca, suo maestro durante l’edizione che l’ha vista protagonista. Nel video i due mettono in scena un simpatico siparietto intorno alla lettera B impressa sulla tazza da cui sta bevendo proprio il coreografo. Alla domanda “B come?” della conduttrice, arriva una risposta che sembra voler sviare il discorso: “B come Buono”. I due però continuano a scherzare: Pasquale aggiunge “B come Ballo” e “B come Barbara”, mentre la conduttrice ride divertita.

Le storie della conduttrice hanno immediatamente riacceso i riflettori su di lei, ma qualche giorno fa la stessa Milly Carlucci ha spiegato che non c’è alcuna trattativa: la produzione ha scelto di congelare il capitolo giuria per l’intera stagione estiva, rimandando ogni decisione al mese di settembre.