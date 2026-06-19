Barbara D’Urso torna a Ballando con le Stelle, “manca solo la firma”

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso potrebbe passare (di nuovo) da Ballando con le Stelle: la trattativa sarebbe ormai alle battute finali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

IPA Barbara D'Urso

Per Barbara D’Urso potrebbe essere arrivato il momento del ritorno in prima serata sulla tv generalista. Non alla guida di un nuovo programma, ipotesi più volte ventilata negli ultimi anni, bensì come volto di uno dei format più solidi del palinsesto Rai.

Stando alle indiscrezioni che circolano con sempre maggiore insistenza, la napoletana sarebbe vicina a entrare nella giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera guidato da Milly Carlucci. Dove un anno fa è stata concorrente in coppia con Pasquale La Rocca.

Un’eventualità che, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi televisivi più rilevanti della prossima stagione. Dopo un lungo periodo lontano dai principali progetti televisivi, Barbarella tornerebbe infatti al centro della scena in un ruolo completamente diverso da quelli che l’hanno resa popolare.

Barbara D’Urso nuova giurata di Ballando con le Stelle?

A rendere possibile questa operazione che coinvolge Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sarebbe il nuovo scenario che si sta delineando attorno alla giuria del dancing show.

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la 69enne sarebbe tra i nomi più accreditati per occupare il posto lasciato vacante da Selvaggia Lucarelli, scelta da Mediaset per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

La possibile presenza di Carmelita porterebbe inevitabilmente un cambio di stile all’interno del tavolo dei giudici. Se la Lucarelli ha costruito negli anni il proprio ruolo attraverso commenti taglienti e spesso divisivi, Barbarella potrebbe puntare su un approccio differente, più legato all’intrattenimento e alla sua lunga esperienza sul piccolo schermo.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali anche se pare che “manchi solo la firma”. Milly Carlucci ha più volte spiegato che i nomi della nuova giuria verranno svelati soltanto a ridosso dell’inizio del programma, dunque a settembre. La conduttrice ha inoltre ribadito recentemente la propria soddisfazione per il gruppo di giudici che ha accompagnato il successo del format negli ultimi anni, definendolo “la migliore delle giurie”.

I segnali social e il possibile ritorno in Rai

Intanto, ad alimentare le indiscrezioni contribuiscono anche alcuni dettagli osservati dai fan più attenti. Nei giorni scorsi Barbara D’Urso ha pubblicato sui social una frase che non è passata inosservata: “Sarà un autunno meraviglioso”. Un messaggio interpretato da molti come un riferimento a un imminente ritorno in televisione.

Successivamente ha messo alcuni like a post e commenti che collegavano quella frase proprio a un possibile ingresso nella giuria di Ballando con le Stelle. Tutti piccoli indizi che hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il dibattito.

Nel frattempo sembra essere stata accantonata, almeno per il momento, l’ipotesi di affidarle una trasmissione in prima serata su Rai 1. Per la prossima stagione i vertici della rete avrebbero infatti deciso di puntare principalmente sui format consolidati e sui volti già presenti nei palinsesti.

In questo contesto, Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale: un programma di grande visibilità, capace di garantire a Barbara D’Urso un ritorno graduale ma significativo nel prime time Rai.

Per conoscere la risposta definitiva bisognerà attendere ancora qualche mese. Ma l’ipotesi di vedere la presentatrice di nuovo alla corte di Milly appare oggi più concreta che mai.