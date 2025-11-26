“Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le Stelle”, l’indiscrezione

Barbara D'Urso ancora protagonista di Ballando con le Stelle: la conduttrice, in conflitto con giurati e altri concorrenti, starebbe valutando il ritiro insieme a Pasquale La Rocca

Le polemiche in tv, soprattutto nei talent e nei reality show, funzionano un po’ come le spezie nei piatti più riusciti: accendono il gusto, creano tensione, trasformano una semplice ricetta in qualcosa di irresistibile. E Ballando con le Stelle non fa di certo eccezione, da anni. Nelle ultime ore circola nei corridoi del programma del sabato sera una voce più insistente di altre: Barbara D’Urso, indubbiamente la protagonista di questa edizione, starebbe pensando a un colpo di scena degno del suo curriculum televisivo. Un addio. Annunciato in diretta. Davanti alla giuria.

Barbara D’Urso pronta a lasciare Ballando con le Stelle?

Barbara D’Urso starebbe pensando al ritiro: è questa l’ultima indiscrezione che arriva dietro le quinte di Ballando con le Stelle come riporta il sempre informato Hit su Affari Italiani.

Un’ipotesi non del tutto inattesa dopo quanto accaduto nelle ultime puntate del dancing show di Milly Carlucci. I rapporti tra l’ex conduttrice Mediaset e alcuni membri della giuria – in particolare con Selvaggia Lucarelli – sono apparsi tutt’altro che sereni. Le scintille sono state visibili, persino inevitabili, settimana dopo settimana.

E, secondo alcuni, le tensioni non riguarderebbero solo il tavolo dei giudici: si mormora che i contrasti sarebbero più estesi di quanto appaia in scena. E forse non è un caso se qualche tempo fa il settimanale Gente parlò di alcuni malumori da parte di Filippo Magnini, Nancy Brilli e Martina Colombari nei confronti di Carmelita.

Pare che i tre si siano lamentati per un presunto strapotere di Barbarella che avrebbe a disposizione più ore di sala prove rispetto a loro. “Non c’è giustizia”, avrebbero borbottato i concorrenti di Ballando con le Stelle. Insomma un clima non estremamente pacifico.

Di fronte al rumor di un possibile addio di Barbara D’Urso, la produzione dello show si è limitata per ora ad un diplomatico: “Non ci risulta”. C’è chi invece giura che non accadrà mai e che tutto questo fermento serva semplicemente ad alimentare l’attenzione su uno dei personaggi più divisivi – e magnetici – del piccolo schermo. Altri, invece, non escludono nulla e sussurrano che l’idea aleggia da tempo.

Per il momento nessun commento da parte della diretta interessata o dal suo ballerino Pasquale La Rocca. I due restano però inseparabili: il loro rapporto resta speciale. C’è chi, come Rossella Erra, ha insinuato un amore ma per ora Barbara D’Urso si è limitata a parlare di una forte intesa.

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Ballando con le Stelle è un banco di prova importante per Barbara D’Urso che, dopo questa esperienza, potrebbe tornare finalmente a condurre. Ovviamente in Rai, dove potrebbe presentare un people show sui sentimenti nella prossima stagione televisiva oppure, perché no, prendere il posto di Mara Venier a Domenica In.

La stessa Zia Mara si è detta stanca di questo impegno e il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per smettere definitivamente. “Barbara D’Urso a Domenica In? Sarebbe bellissimo, lei è la numero uno”, ha detto qualche tempo fa la Venier. E anche Barbara non è del tutto contraria all’idea, anzi. Del resto ha condotto per così tanti anni Domenica Live su Canale 5…

