Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. E arriva un nuovo tribuno

L'ex conduttrice Mediaset punta alla vittoria del dancing show: con lei ballerà uno degli insegnanti e ballerini più forti e competitivi di sempre

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Milly Carlucci e Barbara D'Urso

Cresce l’attesa per Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Il ritorno in televisione dopo due anni dal discusso distacco da Mediaset. Per l’ex volto di Canale 5 un’occasione ghiotta di rilancio, la possibilità di entrare finalmente e completamente nelle grazie di mamma Rai. E forse anche per questo alla conduttrice napoletana è stato affiancato il ballerino più forte, determinato e competitivo della storia del dancing show di Milly Carlucci: Pasquale La Rocca.

Barbara D’Urso ballerà con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle

Per ora Milly Carlucci si è limitata ad annunciare il cast di Ballando con le Stelle 2025. I vari accoppiamenti non sono stati ancora svelati ma sembra certo che Barbara D’Urso ballerà con Pasquale La Rocca. Di recente era stato Dagospia a rivelarlo e ora l’indiscrezione è stata confermata dal giornalista Giuseppe Candela su X.

Evidente, dunque, la voglia di Carmelita di vincere questa ventesima edizione della trasmissione. Tentando così quella cura Bianca Guaccero che tanto successo ha portato alla showgirl di Bitonto. Rinata professionalmente e umanamente. Barbara, che ha sofferto molto per il suo addio forzato al piccolo schermo, ha deciso di rimboccarsi le maniche e mettersi alla prova come concorrente pur di rilanciare la sua carriera, che mesi era in un’angosciante situazione di stallo.

Se lo scorso anno, per la sua ospitata a Ballando con le Stelle si era affidata a Gianni Scandiffio, questa volta Barbara D’Urso punta tutto su Pasquale La Rocca, che ha vinto prima con Luisella Costamagna e poi con Wanda Nara. L’edizione 2024 è stata più sfortunata per l’affascinante napoletano: la partner di Pasquale, Nina Zilli, si è infortunata e alla fine lui ha semplicemente sostenuto Federica Pellegrini in finale, conquistato la medaglia d’argento.

Le altre novità di Ballando con le Stelle 2025

Candela ha svelato un altro accoppiamento di Ballando con le Stelle 2025 oltre a quello di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Pare infatti che Simone Di Pasquale, che tornerà in pista dopo qualche anno di pausa, affiancherà la Signora Coriandoli. Il suo posto da tribuno del popolo, accanto a Sara Di Vaira e Rossella Erra, sarà invece preso da Matteo Addino.

Genovese, classe 1984, si tratta di un coreografo e insegnante molto noto nel mondo della danza per avere fondato la Naima Academy. Ha già lavorato in tv e soprattutto alla corte di Milly Carlucci: prima come coreografo de Il Cantante Mascherato, poi è entrato nella famiglia di Ballando come giudice dello spin-off Ballando on the Road e poi come tribuno a Sognando… Ballando con le Stelle la scorsa primavera.

Tra i tribuni del popolo non ci sarà quindi Bianca Guaccero, come sognavano i fan. Ma per la soubrette potrebbero aprirsi le porte della sala delle stelle. Dato che Paolo Belli sarà concorrente non è chiaro chi prenderà il posto del musicista, che ha co-condotto con Milly per ben diciannove anni. Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Federica Pellegrini, Emanuele Filiberto di Savoia, Massimiliano Rosolino. Ma non è da escludere proprio la Guaccero, molto amata dai telespettatori dello show.