Ballando con le stelle 2025, Paolo Belli confermato concorrente: l’annuncio

IPA Paolo Belli

Dopo settimane di ipotesi, mezze conferme e indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Paolo Belli scende in pista come concorrente nella nuova edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio, come da tradizione negli ultimi anni, è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, con un video pubblicato su Instagram che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico che aspettava l’ultimo nome a suggello di una rosa che si preannuncia esplosiva.

Per oltre un decennio, l’artista modenese è stato una presenza imprescindibile e rassicurante al fianco di Milly Carlucci, nel doppio ruolo di co-conduttore e voce della band che accompagna le esibizioni. Stavolta, però, il musicista emiliano si spoglia delle vesti di spalla scenica per assumere quelle di protagonista assoluto sul parquet di Rai1.

L’annuncio in piazza di Paolo Belli

Il momento della rivelazione non è passato inosservato. Paolo Belli ha scelto una piazza gremita per condividere la notizia, in un clima di festa e nel suo habitat naturale, il palco, quello in cui si è sempre sentito più a suo agio. Con il microfono in mano, ha raccontato al pubblico l’incontro avvenuto qualche settimana fa con la padrona di casa: “Milly mi ha detto che quest’anno desiderava che fossi con lei ancora una volta per celebrare i vent’anni di Ballando con le stelle”.

Parole che inizialmente facevano pensare a una riconferma nel ruolo di sempre, ma subito dopo è arrivato il colpo di scena. “Io quest’anno vorrei che fosse una vera festa”, avrebbe confidato Milly Carlucci, sorprendendo l’amico di lunga data con una proposta inedita: partecipare come concorrente.

Un invito che Belli non ha esitato ad accettare, sottolineando di voler vivere questa sfida come un’avventura nuova, capace di metterlo alla prova e di coinvolgere il pubblico da una prospettiva diversa. “Ho bisogno di tutti voi – ha detto rivolgendosi alla folla – perché quest’anno sarò in gara come ballerino”.

Una scelta simbolica per i vent’anni del programma

La decisione della conduttrice di riportare Paolo Belli al centro dello spettacolo non solo come co-conduttore ma come protagonista della competizione rappresenta un gesto simbolico per celebrare i vent’anni del programma. Un’edizione che, già dalle prime anticipazioni, si preannuncia particolarmente ricca, non soltanto per la qualità del cast ma anche per l’atmosfera di festa che si vuole ricreare.

Il nome di Belli si aggiunge infatti a una lista di concorrenti di prim’ordine. Tra gli altri partecipanti già annunciati figurano Fabio Fognini, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Maurizio Ferrini (nelle vesti della signora Coriandoli), Filippo Magnini e Beppe Convertini.

Un cast eterogeneo che spazia dallo sport al cinema, dalla musica alla televisione, con figure molto diverse tra loro ma accomunate dalla voglia di mettersi in gioco sul palco.

Chi prende il posto di Paolo Belli

Per gli spettatori affezionati, l’assenza di Paolo Belli nel ruolo di spalla della conduttrice sarà certamente un cambiamento significativo, ma al tempo stesso l’occasione di scoprire un volto nuovo del conduttore e musicista. La sua ironia e la sua capacità di comunicare con il pubblico non andranno perdute, bensì convogliate in una nuova dimensione che prevede competizione, con la tensione delle prove settimanali e il giudizio della giuria.

La macchina di Ballando con le stelle 2025 è dunque già in moto e l’ingresso in pista di Paolo Belli rappresenta un elemento di novità che ha il sapore dell’evento. Per il programma, una celebrazione dei suoi vent’anni; per Belli, una sfida personale e artistica che lo riporta, finalmente, al centro della scena. Ma chi prenderà il suo posto? Il posto è ancora vacante.