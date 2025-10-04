IPA Milly Carlucci

Missione: dare un boost agli ascolti di Ballando con le Stelle e accendere finalmente i motori della ventesima edizione. Ed è forse per questo che la seconda puntata di Ballando si preannuncia esplosiva, dopo la sfida “persa” contro Tu Sì Que Vales. Il risultato va portato a casa, e quindi Milly Carlucci, la conduttrice, si sposta alle 21.30. In onda prima di lei Stefano De Martino con Affari Tuoi, a cui va il compito di fare da traino alla Carlucci. Con non poche sorprese: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Ballando del 4 ottobre.

Ballando con le Stelle, anticipazioni del 4 ottobre 2025

La seconda puntata di Ballando con le Stelle va in onda stasera 4 ottobre a partire dalle ore 21.25 su Rai1, dopo la consueta (o forse no) puntata di Affari Tuoi. Questo è un periodo in cui solitamente al sabato vediamo solo Milly Carlucci condurre Ballando, dopo la linea del Tg1. Invece, un cambio in corsa per la padrona di casa, che così cerca di coalizzarsi con De Martino, dando la possibilità agli spettatori di seguire i giochi per l’ora di cena e per avere la spinta di Affari Tuoi, che in media si attesta sui 4 milioni di spettatori.

Per Milly Carlucci, in ogni caso, non c’è una rotta da invertire: “Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare”. La seconda puntata è comunque esplosiva: come Ballerina per una Notte è presente Belen Rodriguez, che balla con Yuri Orlando sulle note di Thinking out loud di Ed Sheeran. Si esibiscono 12 concorrenti, quindi assisteremo a ben 12 esibizioni: nessuna coppia è stata eliminata. A vincere la prima puntata è stata la coppia magnifica composta da Fialdini e Pernice. Ecco le coppie che vedremo in pista stasera:

Andrea Delogu e Nikita Perotti;

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini e Giada Lini;

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice;

Beppe Convertini e Veera Kinnunen;

Marcella Bella e Chiquito;

Martina Colombari e Luca Favilla;

Nancy Brilli e Carlo Aloia;

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical e Erica Martinelli.

Il successo di Ballando con le Stelle

Di flop non si può mai parlare, considerando che la prima puntata è stata seguita da 2.994.000 spettatori. Certo, Tu Sì Que Vales da 4.024.000 spettatori, ma stiamo paragonando due programmi con due logiche differenti: Ballando accresce la propria popolarità nel corso dell’edizione, per il talento dei concorrenti, certo, ma anche per quegli eventi definiti “catalizzanti” (come la vicenda Guglielmo Mariotto l’anno scorso).

Milly Carlucci, di fatto, non ha effettivamente bisogno di un traino come Affari Tuoi, pur forte (e comunque in svantaggio di pochi punti rispetto a La Ruota). Ballando conquista nel tempo, puntata dopo puntata: siamo solo agli inizi di quella che comunque è una bella sfida televisiva. Intanto, però, si prepara il terreno per testare qualcosa di diverso dal solito. E poi c’è quello che ormai i media definiscono come “fattore B”: la presenza di Barbara D’Urso.