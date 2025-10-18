Anticipazioni Ballando con le Stelle del 18 ottobre, arriva Renato Zero

Renato Zero è il ballerino per una notte di "Ballando con le Stelle" del 18 ottobre. Le anticipazioni e le coppie in gara

Ansa Milly Carlucci

La pista di Ballando con le stelle si riapre questa sera – 18 ottobre alle 21,25 su Rai 1 – per una nuova puntata del dance show condotto da Milly Carlucci, ormai una certezza del sabato sera televisivo. Dopo la sospensione di eliminazioni nella scorsa puntata, la gara riparte più agguerrita che mai, con le coppie in pista determinate a conquistare pubblico e giuria.

Ballando con le stelle, le anticipazioni del 18 ottobre

Al vertice della classifica provvisoria troviamo Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, entrambe a pari merito. Due donne accomunate dalla conduzione televisiva, che stanno dimostrando una sorprendente versatilità anche sul piano della danza. Ma, l’attenzione di questa serata sarà inevitabilmente catturata da un ospite d’eccezione: Renato Zero, richiestissimo “ballerino per una notte”.

Dopo aver da poco pubblicato il suo ultimo album, l’orazero, il cantautore romano, icona della musica italiana e artista alla costante ricerca di sé, si metterà in gioco con una coreografia speciale realizzata insieme a tutti i maestri del programma. Sulle note di Senza, uno dei brani più intensi del suo repertorio, Renato Zero mostrerà il suo lato più performativo, fondendo musica, movimento e teatralità in una performance che promette di essere uno dei momenti più attesi della serata.

Le coppie della quarta puntata

Le coppie pronte a scendere in pista per la quarta puntata sono: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale; Fabio Fognini e Giada Lini; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice; Beppe Convertini e Veera Kinnunen; Marcella Bella e Chiquito; Martina Colombari e Luca Favilla; Nancy Brilli e Carlo Aloia; Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical e Erica Martinelli.

Un cast eterogeneo, dove convivono energia, esperienza e leggerezza, per provare a vincere il sanguinoso assalto agli ascolti che da mesi interessa la prima serata del sabato. Dopo settimane di prove serrate, i concorrenti presenteranno coreografie sempre più complesse, studiate per colpire la giuria e appassionare il pubblico.

La giuria, come di consueto, sarà guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A controbilanciare i loro giudizi ci saranno i “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, pronti a difendere i concorrenti più penalizzati, offrendo una seconda chance di riscatto.

Non mancherà il momento del “tesoretto”, affidato ad Alberto Matano, il volto di La Vita in Diretta, che avrà come sempre l’arduo compito di distribuire punti preziosi. Il pubblico da casa avrà invece l’ultima parola, potendo esprimere il proprio voto attraverso i canali social ufficiali del programma.

Quando e dove vedere Ballando con le stelle

La nuova puntata di Ballando con le stelle va in onda il 18 ottobre, dalle 21,20 circa, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Il programma è visibile anche in contemporanea su RaiPlay e sui social, dove vengono proposti gli highlights della serata e le coreografie proposte dalle coppie ancora in gara. Il pubblico può inoltre votare tramite social a partire dalle 21, orario in cui abitualmente vengono messe a disposizione le card in cui si possono esprimere le preferenze.