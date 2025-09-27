Anticipazioni Ballando con le stelle del 27 settembre, le novità della 20ª edizione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Milly Carlucci

Il sipario si riapre questa sera, sabato 27 settembre, sull’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci torna alla guida di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 che taglia il traguardo della sua ventesima edizione, confermandosi uno dei format più longevi e seguiti della nostra televisione. Per celebrare questo speciale anniversario, la macchina dello spettacolo ha predisposto un cast esperto, con nomi che arrivano dallo sport, dalla musica e dalla televisione, con l’obiettivo di replicare – e magari superare – il successo dello scorso anno, quando a trionfare era stata Bianca Guaccero insieme al maestro Giovanni Pernice, che è anche diventato il suo compagno.

Ballando con le stelle, le anticipazioni del 27 settembre

Dodici le coppie pronte a contendersi la vittoria finale. La lista dei nomi è ricca di sorprese: Andrea Delogu fa coppia con Nikita Perotti, mentre Barbara D’Urso si affida all’esperienza di Pasquale La Rocca. Tra i ritorni più attesi emerge quello di Simone Di Pasquale, primo maestro vincitore nel 2005 con Hoara Borselli, che torna in pista al fianco della comica Emma Coriandoli.

Il tennis entra a gamba tesa con Fabio Fognini, affiancato da Giada Lini, mentre il nuoto è rappresentato da Filippo Magnini, pronto a danzare con Alessandra Tripoli. A loro si aggiungono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Marcella Bella con Chiquito, Martina Colombari con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e, a chiudere la rosa, Rosa Chemical insieme a Erica Martinelli.

Le novità

Il colpo di scena più inatteso riguarda proprio Paolo Belli: storico compagno di conduzione di Milly Carlucci, quest’anno scende in pista come concorrente. Il suo posto in collegamento dalla sala delle stelle è occupato da Massimiliano Rosolino, già volto familiare del programma ed ex concorrente dello show con Natalia Titova, oggi sua compagna di vita.

L’altra sorpresa è il ritorno di Simone Di Pasquale, che torna in pista dopo gli ultimi anni trascorsi a bordo campo. A ciò si aggiungono nuove prove speciali per movimentare le esibizioni e coinvolgere il pubblico, con ospiti pronti ad animare le serate e a testare la preparazione dei concorrenti. Per Belen Rodriguez ballerina per una notte, occorre invece aspettare ancora 7 giorni.

Giuria e regolamento

La giuria resta un pilastro intoccabile del programma: Carolyn Smith mantiene il ruolo di Capitana, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al bordo pista, la presenza costante di Alberto Matano fungerà da raccordo tra le dinamiche interne e il giudizio del pubblico.

Non mancheranno i cosiddetti “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, incaricati di dare voce alle perplessità della platea e di riequilibrare eventuali squilibri di voto. Resta invariato il peso decisivo del televoto e dell’interazione social.

Le coppie dovranno misurarsi con stili che spaziano dai balli standard ai latino-americani, senza tralasciare le contaminazioni caraibiche. Immancabili le prove a sorpresa, vero banco di prova per l’adattabilità dei concorrenti. Sul versante musicale, la colonna sonora live continuerà a essere curata dalla Paolo Belli Big Band, malgrado il cambio di ruolo di Paolo Belli.

Quando e dove vedere Ballando con le stelle

La prima puntata di Ballando con le stelle va in onda il 27 settembre dalle ore 20,35 e subito dopo il Tg1. Stefano De Martino e Affari Tuoi tornano invece regolarmente da domenica 28 settembre nella consueta fascia dell’access prime time.