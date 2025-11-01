IPA Cosa accadrà a Ballando con le Stelle: due attrici famose in pista

Stasera torna Ballando con le stelle, che entra finalmente nel vivo. Si procederà, infatti, con la prima eliminazione. Ecco cosa ci attende in questo appuntamento di sabato 1 novembre, che potrebbe portare in pista qualche esibizione a tema Halloween, per quanto un po’ fuori tempo massimo.

Prima eliminazione e tesoretto decisivo

I voti della giuria e il tesoretto assegnato da Alberto Matano hanno incoronato Martina Colombari e Luca Favilla. I due, del resto sono stati decisamente i grandi protagonisti della serata. Non tutti però possono dirsi salvi ed è il caso di Beppe Convertini con Veera Kinnunen e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. Si giocheranno infatti la permanenza allo spareggio finale. Il rischio di dover abbandonare il programma è dunque concreto e la decisione passerà anche dal voto social del pubblico da casa.

Grande attesa, come sempre, anche per il momento “ballerino per una notte”. Questa settimana in particolar modo, considerando il previsto raddoppio. A calcare il palco saranno due celebri e amatissime attrici: Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. Porteranno in studio tutto il proprio fascino sulle note di All That Jazz, tratto dal musical Chicago.

Andrea Delogu ci sarà?

Aleggia un enorme punto interrogativo intorno alla presenza di Andrea Delogu. Per molti non dovrebbe neanche essere presa in considerazione l’idea di vederla ballare in studio ma, di fatto, la scelta è unicamente della diretta interessata.

Nessuno può sapere che emozioni stia vivendo al momento. La morte di suo fratello Evan, di appena 18 anni, è avvenuta pochissimi giorni fa e il dolore è immenso. Milly Carlucci ha spiegato come tutti si siano stretti intorno alla conduttrice e autrice, sottolineando a La Vita in Diretta: “La crudeltà del nostro mestiere è che dobbiamo andare avanti, portando il sorriso anche quando il cuore è pesante. Ballando è proprio questo, luce e speranza. Un momento di evasione”.

Cast e giuria

Tutte le coppie di questa nuova edizione di Ballando con le stelle si esibiranno stasera, 1 novembre. Ecco le coppie in gara:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Carlo Aloia;

Marcella Bella con Chiquito;

Andrea Delogu con Nikita Perotti (assente);

Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice;

La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale;

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Come al solito, giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Tutti confermati, nonostante ogni anno piovano svariate polemiche sulle loro teste.

A gestire il tesoretto, invece, saranno Alberto Matano e i “tribuni del popolo”, Sara Di Vaira, Matteo Addino e Rossella Erra. Quest’ultima, però, sembra in bilico per quanto riguarda la prossima edizione. Voci di corridoio riportano un clima freddo con alcuni giudici. Di recente anche Marcella Bella aveva parlato di lei con toni non entusiasti. Staremo a vedere cosa deciderà Milly Carlucci.

