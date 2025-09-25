Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, cachet stellare: lei fa chiarezza

Barbara D'Urso torna con "Ballando con le Stelle": "Una scelta difficile, non ho avuto privilegi". E puntualizza sul presunto cachet stellare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso ricomincia da Ballando con le Stelle: “Scegliere un posto come questo scalda il cuore”. Sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 si metterà alla prova, scendendo in pista con Pasquale La Rocca. Per lei non ci sono stati sconti o favoritismi e lo vuole precisare. Nemmeno per quanto riguarda il cachet.

Barbara D’Urso col tailleur bianco della svolta

Barbara D’Urso è sicuramente una della grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. In conferenza stampa si presenta indossando un tailleur pantaloni bianco, un look elegante e grintoso allo stesso tempo che segna una svolta.

L’outfit della presentatrice dice tanto rispetto al suo momento professionale. Niente abiti e lustrini, ma un completo giacca con decori laterali sul fianco e pantaloni a zampa. Il tailleur è considerato l’outfit del potere per eccellenza, che indica sicurezza di sé e determinazione. D’altro canto, è con questo spirito che la D”Urso si è rimessa in gioco e su di lei è riversata l’attenzione di tutti, tanto da renderla quasi co-protagonista di Milly Carlucci. O come si dice oggi la sua co-conduttrice.

Barbara D’Urso, il momento della verità

Barbarella si gioca il tutto e per tutto. E con grande sincerità racconta perché ha deciso di tornare con Ballando, dopo che per due anni è stata “strappata” dal suo pubblico. “Ricomincio da qua con grandissimo amore e con tantissima paura e per rincontrare il pubblico da cui sono stata staccata per due anni”.

Con grande classe non cita mai Mediaset, ma è evidente la sua voglia di riscatto e di rimettersi in gioco. E alla domanda se si mostrerà diversamente in tv, lei risponde: “L’azienda mi chiedeva di fare in un certo modo e io lo facevo, condividendolo”. Ma con Ballando è diverso: “Qui mi chiedono un’altra cosa, di essere me stessa. Magari è meglio, magari è peggio”.

“Barbara D’Urso non sa ballare”

La D’Urso è sincera fino in fondo e confessa di essere già piena di lividi. “Tutti credono che io sappia ballare, ma non è così“. E il suo maestro, Pasquale La Rocca, conferma.

“Sono atterrita, ancora non mi sto divertendo”, spiega la conduttrice che prosegue: “Psicologicamente è stata una scelta difficile“. Ma per fortuna può contare su Milly Carlucci che è “il cuore” della trasmissione.

Ansa

Barbara D’Urso, nessun privilegio a Ballando con le Stelle: nemmeno sul cachet

Barbara ha solo belle parole per la Carlucci e ribadisce di essere molto felice della scelta di intraprendere l’avventura di Ballando, dove la presentatrice l’ha fatta sentire a suo agio. Come fa con ogni suo ballerino, senza “privilegi”.

L’intervento della D’Urso è senza polemiche ma ci tiene a precisare che non ha avuto nessun favoritismo, nemmeno sul cachet. Su questo ha voluto essere chiara. Non ha ricevuto nessun compenso stellare per partecipare allo show, ma ha accettato quanto le ha offerto la Rai, così come tutti gli altri suoi colleghi. Se ha accettato di fare Ballando, lo ha fatto solo per tornare in tv, tra l’altro in una trasmissione di prestigio, in prima serata su Rai 1.

Ballando con le Stelle 2025, quando e dove vederlo

Ballando con le Stelle è arrivato alla 20esima edizione. Tutto è pronto per la stagione 2025: il primo appuntamento è per sabato 27 settembre, in prima serata, su Rai 1. Milly Carlucci e i suoi ballerini ci terranno compagnia per 13 serate.

Quest’anno ci sono tante conferme, come la giuria sempre identica, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Ma ci sono anche tante novità, come Paolo Belli tra i concorrenti e il ritorno di Simone Di Pasquale, il primo storico maestro vincitore nel 2005 in occasione della prima edizione..

Ballando con le Stelle 2025, ballerini e maestri: le coppie che scendono in pista

Queste le coppie che si sfideranno in pista: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

Ballerina per una notte, nella seconda puntata, è Belen Rodriguez.