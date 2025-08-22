Ballando con le Stelle, “Milly Carlucci ha pagato il cachet di Barbara D’Urso”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Milly Carlucci e Barbara D'Urso

Milly Carlucci disposta a tutto pur di avere Barbara D’Urso nella ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Anche a mettere mano al suo portafogli per coinvolgere la collega nel dancing show. Questa è l’ultima indiscrezione sulla partecipazione di Carmelita al programma. Partecipazione chiacchieratissima e attesissima dai telespettatori quanto dagli addetti ai lavori.

Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025

La presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 continua a fare notizia e non passa settimana che escano nuovi retroscena su di lei. L’ultimo riguarda il suo cachet, che sarebbe stellare. Per avere Barbarella nel cast sarebbero stati sborsati tra i 50mila e i 70mila euro. Un compenso elevato che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato in parte finanziato da Milly Carlucci.

“Il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte. – ha fatto sapere l’esperto di tv Davide Maggio – Stando a Repubblica, per la sola Barbara d’Urso si sarebbero sborsati 50-70.000 euro a puntata. Il problema è che a noi è arrivata la stessa indiscrezione che ci auguriamo non risponda al vero. A meno che non siano soldi di Patrizia Camilla, ça va sans dire”.

Dunque Milly Carlucci avrebbe pagato una parte del cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Una sorta di investimento per lo spettacolo visto che la Carlucci crede molto in questa partecipazione, che infatti sta già facendo parecchio rumore. L’attesa per la prima puntata è alta, anzi altissima.

Tra l’altro non sarebbe la prima volta per Milly Carlucci: già in passato la 70enne ha contribuito economicamente alla buona riuscita della trasmissione, che resta molto seguita nonostante i tanti anni di messa in onda.

“Sia io che gli autori abbiamo coperto le spese per delle cose che ci sembrava giusto avere nel programma”, ha raccontato una volta la conduttrice.

“Quando si è verificata una situazione estrema per cui non si poteva avere un certo personaggio, l’abbiamo fatto. – ha spiegato – Ed è capitato non solo per personaggi importanti ma, ad esempio, per coprire le spese per voli e soggiorni di maestri che venivano a dimostrare specialità. È una cosa che è successa negli ultimi tre o quattro anni. Non abbiamo fatto alcun tipo di pubblicità. Se tu credi in un prodotto, ti sacrifichi per quel prodotto. E il sacrificio conveniva per mantenere intatto il marchio”.

Una dichiarazione che oggi torna più attuale che mai e che certifica la lunga storia d’amore – e di sacrifici – tra Milly Carlucci e Ballando con le Stelle.

Il ritorno in televisione di Barbara D’Urso

Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare per Barbara D’Urso una rinascita. Dopo il travagliato addio a Mediaset, la conduttrice napoletana potrebbe mostrare in pista e nei vari confessionali un nuovo lato della sua personalità e avvicinarsi al pubblico Rai. Riuscendo finalmente ad ottenere un programma tutto suo sulla tv di Stato come si vocifera da tempo.

Del resto altri Big della televisione sono ripartiti da format del genere per dare nuova linfa vitale alla propria carriera. Basti pensare a Fabrizio Frizzi ed Amadeus: entrambi si sono rimessi in gioco come concorrenti dopo un periodo di stallo. Il primo proprio a Ballando con le Stelle, il secondo a Tale e Quale Show. Subito dopo i loro percorsi sono ripartiti più forti di prima e chissà che non succeda lo stesso anche a Barbarella…