Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la verità sul cachet della conduttrice

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Milly Carlucci e Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è senza dubbio la concorrente più attesa della prossima edizione di Ballando con le Stelle, e circolano già diversi rumor sul suo compenso per lo show. Tuttavia, nonostante qualcuno avesse parlato di una somma stellare con tanto di contributo personale di Milly Carlucci, le cose starebbero diversamente: per il suo ritorno in tv, Barbarella avrebbe accettato un cachet dimezzato.

Barbara D’Urso, qual è il suo cachet per Ballando con le Stelle

Manca pochissimo al ritorno in tv di Barbara D’Urso: la popolare conduttrice sarà infatti tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, e in molti si chiedono quanto possa essere remunerativa per lei questa esperienza anche in termini economici. Repubblica e Davide Maggio avevano parlato di un compenso compreso tra i 50.000 e i 70.000 euro a puntata, cifra che avrebbe spinto addirittura Milly Carlucci a contribuire con fondi personali pur di averla nello show. A smentire categoricamente queste indiscrezioni, ad ogni modo, è stato Roberto Alessi, che ha parlato invece di un compenso addirittura dimezzato per l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

“Barbara d’Urso è a Ballando con le Stelle e hanno detto che Milly Carlucci, pur di avere un personaggio forte come la conduttrice, avrebbe dato dei soldi dalla sua cassa perché il cachet era esagerato. Non è così, Barbara d’Urso ha accettato di fare Ballando con le Stelle con la metà del suo precedente cachet“, ha spiegato il giornalista in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

A tal proposito, Alessi ha aggiunto: “Questo le fa molto onore perché è una grande occasione per Milly Carlucci ma anche per Barbara d’Urso. Ripartirà la sua carriera. Milly Carlucci, che già in passato ha dato ad altri personaggi parte del suo budget, questa volta invece l’ha avuta per la metà”. Insomma, Barbarella non avrebbe richiesto alcun cachet milionario, ma a contrario avrebbe accettato una somma decisamente inferiore ai suoi standard, sicura che il dancing show di Rai1 possa essere per lei il perfetto trampolino per il rilancio.

Il cast di Ballando con le Stelle 2025

Intanto il cast di Ballando con le Stelle 2025 è quasi al completo. Tra i concorrenti annunciati ci sono Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Martina Colombari e Nancy Brilli. Nelle scorse ore è stata anche confermata la partecipazione del tennista Fabio Fognini: “Ciao a tutti, lo so mi vedete ancora con i vestiti da tennis, che è la mia vita. Quest’anno, però, ho deciso di scendere in pista. Vi prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo. Ci vediamo presto”, ha spiegato l’atleta in un video condiviso sulla pagina social dello show.

A lui si aggiunge anche Filippo Magnini, che non ritroverà la sua ex Federica Pellegrini come co-conduttrice di Ballando, come volevano alcune indiscrezioni. Infine, riflettori puntati su Barbara D’Urso, che tornerà in tv dopo due anni di lontananza dal piccolo schermo.

Per quanto riguarda i maestri, invece, ritroveremo Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia. A loro si aggiungono la new entry Chiquito e il ritorno di Simone De Pasquale.