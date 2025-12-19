Ballando con le Stelle, Fabio Canino parla della finale: “Barbara D’Urso si è chiusa”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

È tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle, che mai come quest’anno si preannuncia ricca di colpi di scena. A giocarsela saranno Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

Allo spareggio invece Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. A fare un bilancio dell’edizione è stato Fabio Canino, da diciotto anni al tavolo dei giurati del programma condotto da Milly Carlucci.

Fabio Canino, il bilancio su Ballando con le Stelle

“Finalmente hanno capito quasi tutti che Ballando non è solo una gara di ballo, ma uno spettacolo televisivo, con personaggi che interpretano ruoli. I giurati, ad esempio, sono quelli cattivi”: parola di Fabio Canino, che al Corriere della Sera ha fatto un bilancio dell’edizione numero venti del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Mai come quest’anno è difficile individuare un vincitore: per il giudice è impossibile sapere cosa accadrà, data l’imprevedibilità del giudizio degli spettatori. “In ogni puntata si pensa “vincerà tizio” e poi succede qualcosa che scompone le carte. Il pubblico cambia idea a seconda dei finalisti di puntata. Nessuno si aspettava di trovare Martina Colombari allo spareggio. Sarebbe una follia se non passasse. La bellezza del programma è anche che non si dà nulla per scontato”

Quest’anno per Canino i concorrenti sono “tutti bravini, in molti migliorati, nessuno bravissimo come Bianca Guaccero”. Di certo sono tutti nomi importanti della tv e dello sport “che difficilmente si fanno smontare” e l’hanno dimostrato: basti pensare a Marcella Bella, che ha giocato molto con la giuria, scontrandosi con i giurati in più di un’occasione, mentre è piaciuto meno l’atteggiamento di Barbara D’Urso, che secondo il parere di Canino “si è chiusa in silenzio”.

E su chi vorrebbe vedere l’anno prossimo in pista non ha alcun dubbio: “Sicuramente Belen: balla molto bene e ci darebbe belle storie”.

Le parole su Barbara D’Urso

Il percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è stato tutt’altro che semplice, soprattutto dopo l’infortunio che ha sparigliato le carte in tavola. In diverse occasioni la conduttrice si è sfogata su Instagram raccontando dei dolori lancinanti al braccio che non le hanno permesso di vivere questa avventura con la giusta leggerezza. La concorrente non si è mai arresa, nonostante le difficoltà, ma in tanti hanno notato che Barbara ha vissuto l’avventura nel programma con freno a mano tirato.

E secondo Canino c’era anche altro a interferire nel suo percorso: “Credo fosse intimorita. Aveva paura di fare troppo, dire troppo, reagire troppo, litigare troppo. Si è chiusa in silenzio, con lo sguardo altrove, per concentrarsi a non rispondere”, ha spiegato il giudice del dancing show al Corriere. “Invece in questo programma bisogna lasciarsi andare, spogliarsi dei propri abiti, capendo che nessuno mette in dubbio le professioni reali. Io ai concorrenti dico sempre: ‘Non pensate da dove venite. Qui fate un’altra cosa’”.

