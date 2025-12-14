Il meglio e il peggio della semifinale di Ballando con le Stelle 2025, condotta come sempre da Milly Carlucci. Proteste, assenza e i finalisti del dancing show

Penultimo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Sabato 13 dicembre va in onda la semifinale del dancing show più chiacchierato e discusso del piccolo schermo. Tra i protagonisti della serata Fabio Fognini, Barbara D’Urso e Martina Colombari. Ma fanno discutere anche Nancy Brilli e Marcella Bella con le loro pesanti assenze.

Guillermo Mariotto, semplicemente imbarazzante. Inclassificabile

Edizione dopo edizione continuiamo a non capire la scelta di avere Guillermo Mariotto in giuria a Ballando con le Stelle. Uno dei giudici più bislacchi della storia della tv tra gaffe, battute imbarazzanti e tanta, troppa, approssimazione. Questa volta lo stilista fa indignare per i commenti sull’outfit sensuale di Alessandra Tripoli.

Eccessivo per lui non per noi che lo abbiamo trovato splendido, così come la coreografia costruita per Filippo Magnini dalla ballerina, da sempre una delle più brave del dancing show di Rai 1.

“Ho visto il tuo lato B in versione variopinta e mi sono perso molti passi del..nuotatore“, afferma Mariotto con quel tono volgare che infastidisce e che è totalmente fuori luogo. Ma il meglio di sé – si fa per dire – lo dà quando per fare un complimento a Fabio Fognini insulta velatamente la sua insegnante di danza Giada Lini.

“Nessuno si era accorto di Giada Lini fino ad oggi“, assicura Mariotto. Peccato, però, che i fan di Ballando con le Stelle abbiano più memoria di lui che scalda quella sedia dalla prima edizione, trasmessa ben venti anni fa.

Mariotto pecca ingiustificatamente di scarsa memoria: noi ricordiamo bene le straordinarie coreografie di Giada con Gabriel Garko, vincitore assicurato di Ballando 2022 fino a quando un infortunio non ha stroncato il suo percorso.

Un commento, quello sulla Lini, ancora un volta fuori luogo e decisamente inappropriato. A quando un po’ di aria nuova in giuria?

La protesta di Nancy Brilli e Marcella Bella. Voto 7

Grandi assenze alla semifinale di Ballando con le Stelle 2025. A far rumore, ancora una volta, Nancy Brilli e Marcella Bella che scelgono di non presenziare in studio, al contrario degli altri eliminati dell’edizione Beppe Convertini ed Emma Coriandoli, seduti a bordo pista.

Il caso Brilli continua a far discutere da giorni. L’attrice è stata palesemente fatta fuori nella serata del ripescaggio dopo che Rossella Erra ha favorito Paolo Belli dando il suo prezioso tesoretto ad Emma Coriandoli (che non ha praticamente mosso un solo passo in tutta la stagione). Una scelta che ha indignato il pubblico ma la stessa Nancy, che non ha esitato a parlare di “figlie e figliastri” nello show di Milly Carlucci.

Anche Marcella ha dovuto fare i conti con mesi difficili, dove è stata presa di mira dalla giuria fin dalla prima puntata. Troppo spesso presa in giro ingiustamente. L’ulteriore silenzio social delle due nel corso della serata appare come una presa di distanza elegante ma eloquente. Nessuna polemica aperta, solo la scelta di voltare pagina. Forti, toste, indipendenti.

Il potente messaggio di Fabio Fognini. Voto 8

Dopo due mesi di messa in onda possiamo dirlo chiaramente: Fabio Fognini è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 che ci piace di più. Diretto, ironico, accattivante. Ben lontano dall’immagine di tennista polemico e irascibile che ha fatto discutere per anni. Anche alla semifinale lo sportivo lascia il segno con la sua estrema sincerità e schiettezza, oltre che con un bellissimo cha cha cha con Giada Lini.

Davanti alle telecamere di Rai 1 Fognini apre il cuore e racconta senza filtri il periodo in cui ha convissuto con gli attacchi di panico, rievocando un episodio vissuto al Roland Garros, tra risvegli notturni, sudore freddo, battito impazzito e la paura concreta di morire. Un racconto intenso, lontano da ogni retorica, che restituisce tutta la fragilità di un atleta abituato a mostrarsi forte.

Il valore del suo intervento, però, non sta solo nella confessione, ma nella consapevolezza maturata nel tempo. Oggi, a quasi quarant’anni, Fabio Fognini dimostra di aver imparato a riconoscere e gestire quei momenti di crisi, accettandoli senza vergogna e affidandosi a professionisti come terapeuti e psicologi. Il messaggio che lancia è chiaro e potente: la vulnerabilità non è una colpa, ma una condizione umana.

Barbara D’Urso non si ritira e zittisce le malelingue. Voto 8

Barbara D’Urso vola alto e mette a tacere tutte le malelingue che hanno cercato di sporcare il suo percorso a Ballando con le Stelle. Nessun infortunio finto, nessuna volontà di lasciare lo show per paura di non vincere. Barbarella non si ritira. “Queste settimane sono state scritte alcune cose false, – dice in diretta tv – ma io non do importanza perché volo alto. Sapevo che non mi sarei ritirata, mi sono fatta male davvero di nuovo. Voglio arrivare in finale, arrivare ultima, ma arrivare in finale”. Una vera combattente.

Che, tra le tante cose, non ha paura di mettere a posto il suo ballerino Pasquale La Rocca quando fa dei paragoni inappropriati con altre allieve del passato. “Se dici che l’hai fatta con Wanda, ‘sti grandissimi ca…Sapessi cosa ho fatto io con Raffaele Paganini che tu manco te lo sogni. Ti hanno mai sputato in faccia? C’è sempre una prima volta”.

Martina Colombari decisamente sottovalutata. Voto 9

Si parla spesso di Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Barbara D’Urso come papabili vincitrici di Ballando con le Stelle 2025. Ma in realtà meriterebbe tanto, anzi tantissimo, anche Martina Colombari. Cresciuta coreografia dopo coreografia fino a regalare un paso a due fenomenale e magnetico.

L’ex Miss Italia mostra pure la sua umanità quando conforta Luca Favilla, alle prese con alcuni problemi di salute del figlio nato solo un mese fa. La stessa determinazione del ballerino è commovente. I due sono decisi a concludere questo percorso insieme. Più forti e uniti che mai. “Sono la sua sorella maggiore”, dice lei. “È un angelo”, aggiunge lui. Incantevoli. Semplicemente promossi.

Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle, chi sono i finalisti

La classifica della giuria vede al primo posto Francesca Fialdini, seguita con un secondo posto a pari merito per Barbara D’Urso e Martina Colombari. Quest’ultima viene premiata da Alberto Matano con il suo tesoretto mentre Rossella Erra decide di riservare la sua parte per la D’Urso.

Sommando i voti di tutto il percorso – giuria, social, tesoretti – Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca e Andrea Delogu-Nikita Perotti sono le prime due coppie che accedono alla finale di Ballando con le Stelle. Una decisione azzeccatissima.

Terza coppia a conquistarsi un posto in finale è quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che vincono una sfida diretta con Martina Colombari e Luca Favilla.

Gli altri due finalisti sono Fabio Fognini e Filippo Magnini, che vincono rispettivamente vinto contro Paolo Belli e Rosa Chemical.

La puntata si conclude con un ultimo spareggio, quello tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical, che sarà però disputato solo in apertura della finale della prossima settimana. Finalisti giusti, o quasi. La Colombari meritava sicuramente qualcosa di più.

