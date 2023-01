“C’è Posta per Te”, Maria De Filippi osa con l’abito grafico: De Martino non trattiene l’emozione

Non c’è sabato sera che si rispetti senza una nuova attesissima puntata di C’è Posta per Te. La terza andata in onda il 21 gennaio 2023 è stata, come sempre, intensa e ricca di emozioni. E sì, una lacrimuccia stava per far capolino anche sul volto di Stefano De Martino, ospite d’eccezione e protagonista di una delle storie sapientemente selezionate dalla redazione di Maria De Filippi.

Ma a proposito della conduttrice, ancora una volta l’amatissima Queen Mary ha sorpreso con un look sobrio ed elegante, senza dimenticare quel tocco personale che non guasta mai. Con l’abito grafico ha decisamente vinto, proprio come il suo programma che da oltre vent’anni ci tiene incollate al piccolo schermo.

L’abito grafico di Maria De Filippi, vero tocco di classe a “C’è Posta per Te”

Se è vero che le storie di gente comune sono le grandi protagonista di C’è Posta per Te, non possiamo negare che di sabato in sabato aspettiamo la puntata per ammirare il nuovo look di Maria De Filippi. Non è mai stata un’icona nel senso più abusato del termine, ma la conduttrice col suo fare sempre misurato e mai sopra le righe negli anni ha saputo guadagnarsi il titolo di vera regina di stile del sabato sera.

Maria sa come valorizzare il suo fisico asciutto e tonico, frutto di Madre Natura sì, ma anche di tantissima attività sportiva. Per la terza puntata di C’è Posta per Te ha scelto un look in linea con i precedenti sfoggiati nelle scorse settimane, dalle linee sobrie e molto semplici ma caratterizzati da quel tocco di classe o da un dettaglio che fa sicuramente la differenza. Dopo il mini abito del debutto total white (colore portafortuna della conduttrice) e quello nero raffinatissimo che ha fatto cadere ai suoi piedi il bel Luca Argentero, stavolta è toccato a un abito con stampa grafica molto originale e un tantino più eccentrico rispetto a quelli che Maria è abituata a indossare.

Sul fondo blu si districano in verticale delle linee bianche che sembrano quasi delle piccole scosse elettriche, mentre la gonna è leggermente svasata per dare un po’ di volume all’insieme e al contempo mettere in risalto il proverbiale “vitino da vespa” della De Filippi. Girocollo, maniche corte e neanche un gioiello: l’abito parla da sé e lo fa decisamente con gran classe!

Potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo? Naturalmente no. Poi se si abbinano perfettamente al resto del look, non si può che andare sul sicuro.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Stefano De Martino non trattiene l’emozione a “C’è Posta per Te”

Look a parte, senza dubbio a C’è Posta per Te sono le storie a far da padrona e quelle selezionate anche in occasione della terza puntata da Maria De Filippi e dal suo incredibile staff di autori hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Una in particolare ci ha davvero emozionato e non ne è stato immune neanche il super ospite Stefano De Martino, visibilmente entusiasta per essere di nuovo al fianco della donna che lo ha lanciato nel mondo della televisione e grazie alla quale ha conosciuto il suo grande amore, Belen Rodriguez (galeotto fu Amici).

Quella andata in scena è stata la storia di un regalo, da parte di una zia all’amata nipote. La dolce Alessia per Raffaella è come una figlia, lei che da piccola ha perso entrambi i genitori ed è entrata a far parte della sua famiglia. Da quel momento la ragazza si è affezionata talmente tanto alla zia da decidere di non volerla lasciare mai più, ma questo l’ha resa piuttosto insicura. “Voglio che si senta sicura – ha detto la signora Raffaella -. La vita le ha tolto tanto ma la vita, se lei vuole, le può dare altrettanto“.

Alessia ha promesso alla zia di cambiare, farsi forza e credere di più in sé stessa e, in tutta risposta, ad aspettarla c’era il suo “principe azzurro”. Stefano De Martino le ha dedicato parole splendide, coronando il suo sogno in un momento indimenticabile per lei, ma anche per noi.