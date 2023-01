“C’è Posta per Te”, Maria De Filippi punta sul sicuro: anche Argentero è ai suoi piedi

Sabato sera e C’è Posta per Te, una formula vincente che ogni weekend tiene incollato allo schermo il pubblico affezionato di Maria De Filippi. La conduttrice ha regalato come di consueto grandi emozioni, tante lacrime e qualche colpo di scena con le storie complesse e toccanti dei suoi ospiti.

In questo secondo appuntamento del suo show, la De Filippi ha puntato sul sicuro sia con il look della serata, ma anche coinvolgendo uno dei volti più amati della televisione italiana (e non solo): parliamo ovviamente di Luca Argentero.

Maria De Filippi punta sul nero: eleganza senza tempo a C’è Posta per Te

La regina del sabato sera è tornata con il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, regalando al pubblico di Canale 5 grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. Maria De Filippi ha guidato come sempre il pubblico e i suoi ospiti nel complicato vortice dei sentimenti che caratterizzano le loro storie, tra commozione, sorprese e qualche lieto fine.

Come in altre occasioni, la conduttrice ha preferito l’eleganza senza tempo del nero, indossando un abito semplice e raffinato, senza rinunciare allo stile glamour che ormai la contraddistingue da anni. Si tratta di un tubino a maniche lunghe con scollo a barca, aderente e che esalta il fisico asciutto ed esile della De Filippi.

A completare il suo outfit chic e ricercato le immancabili décolleté in suede con tacco a spillo, di cui Maria non riesce più a fare a meno per lo show a cui è più affezionata. Nessun accessorio vistoso – né collane, né orecchini – per lei che preferisce da sempre la semplicità all’ostentazione: unico vezzo un orologio in acciaio e luccicante, con il quadrante azzurro.

Dopo aver puntato su un look in bianco per la puntata d’esordio, la De Filippi non delude le aspettative e conferma anche per questa stagione di C’è Posta per Te abiti e completi monocromo, riuscendo a essere sobria e glamour allo stesso tempo: come si suol dire, squadra che vince non si cambia.

Luca Argentero a C’è Posta per Te

Dopo l’esordio di stagione di sabato scorso con Can Yaman, Maria De Filippi ha proposto un nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese. E ha puntato di nuovo su un volto conosciuto dal people show di Canale 5: parliamo di Luca Argentero, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e non solo.

L’attore torinese non è nuovo alle dinamiche di C’è Posta per Te e al suo pubblico, partecipando in diverse puntate dello show e regalando momenti indimenticabili. Anche lo scorso anno è stato “la sorpresa” di un uomo che voleva ringraziare la moglie per essergli rimasta accanto nonostante un brutto scherzo del destino, un incidente in bicicletta che l’aveva lasciato paralizzato dalla vita in giù. Una storia d’amore e di resilienza, che aveva toccato le corde del cuore dei telespettatori e dello stesso Argentero, complice di Maria nelle sorprese commoventi del programma. “Ogni volta che vengo qui so che diventerò testimone di qualcosa di speciale”, aveva detto, portando nel cuore anche questa esperienza.