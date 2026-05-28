Stefano De Martino a Sanremo 2027, “Maria De Filippi sempre più certa”

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Ufficio Stampa Fascino Stefano De Martino con Maria De Filippi

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo e Stefano De Martino sembra deciso ad avere al suo fianco Maria De Filippi. Da tempo sarebbero iniziate delle trattative tra le due parti e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero ora giunte in una fase avanzata.

Maria De Filippi a Sanremo 2027 con Stefano De Martino

Secondo alcuni rumors riportati dall’Adnkronos, la conduttrice Mediaset sarebbe pronta ad affiancare Stefano De Martino almeno per una serata all’Ariston. Ne aveva già parlato il settimanale Gente lo scorso marzo ma ora pare che la trattativa sia ad un buon punto.

Un’apparizione che avrebbe il sapore di una consacrazione pubblica e televisiva per il nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo. Nessuna conferma ufficiale, per il momento, né dalla Rai né dagli entourage dei due protagonisti, ma l’ipotesi circola con sempre maggiore forza negli ambienti televisivi.

La presenza di Maria De Filippi rappresenterebbe anche un evento mediatico di grande impatto: un simbolico incontro tra Rai e Mediaset, tra la tradizione della kermesse musicale e uno dei personaggi che più hanno segnato l’intrattenimento degli ultimi vent’anni.

E per Queen Mary sarebbe un gradito ritorno nella città dei fiori dopo l’edizione del 2017 condotta insieme al “fratellino” Carlo Conti.

Nel frattempo, De Martino è già pienamente al lavoro sulla macchina organizzativa del Festival. Il conduttore starebbe costruendo in queste settimane la squadra che lo accompagnerà nella selezione delle canzoni e nella definizione dell’identità dello show.

Una vera immersione nel mondo musicale: incontri con discografici, manager e artisti, ma anche presenza costante ai concerti e agli eventi live. Negli ultimi mesi l’ex ballerino è stato avvistato sia a grandi show internazionali, come quello della popstar Rosalía, sia in contesti più alternativi, come il festival Mi Ami di Milano. Segnali di una ricerca musicale ampia, orientata a intercettare gusti diversi e nuove tendenze.

Tra le novità allo studio ci sarebbe anche una riduzione significativa del numero dei Big in gara. Dopo le edizioni molto affollate degli ultimi anni, il nuovo direttore artistico starebbe pensando a un cast più ristretto, composto da circa 24-26 artisti. Una scelta che punterebbe a rendere il Festival più compatto, meno dispersivo e maggiormente concentrato sulla qualità delle proposte musicali.

Le difficoltà private e l’attenzione per il figlio Santiago

Accanto ai progetti professionali, Stefano De Martino sta vivendo dei giorni delicati sul piano personale. Le condizioni di salute dell’ex moglie Belen Rodriguez lo hanno infatti coinvolto emotivamente e nella gestione familiare quotidiana.

Nonostante la fine della relazione e le tensioni spesso finite al centro della cronaca rosa, tra i due resta un legame importante, soprattutto per il bene del figlio Santiago, che oggi ha 13 anni. Proprio per stare vicino al ragazzo e a Belen, che vivono a Milano, il conduttore avrebbe modificato alcuni impegni romani legati ad Affari Tuoi.

In questo equilibrio tra lavoro e vita privata si gioca oggi una delle fasi più importanti della carriera di De Martino. Sanremo 2027 sarà il passaggio decisivo della sua maturazione televisiva. E la possibile presenza di Maria De Filippi accanto a lui potrebbe diventare il simbolo di un’eredità artistica raccolta e trasformata in una nuova stagione dello spettacolo italiano.