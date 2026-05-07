Stefano De Martino “agitato per le ultime parole di Belen”

Stefano De Martino non ha gradito le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez. E mentre lui si prepara a Sanremo, lei ha qualche problema con le sue attività imprenditoriali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez faticano a trovare un equilibrio. Nonostante la presenza del figlio Santiago, l’ex coppia non riesce proprio ad evitare tensioni e malumori. Un anno fa, durante una conferenza stampa, il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato di una riappacificazione con l’ex moglie, che l’aveva pubblicamente criticato per via dei suoi presunti tradimenti. E proprio quei tradimenti – difficili da dimenticare per la soubrette argentina – avrebbero scatenato ulteriore nervosismo.

Stefano De Martino “furioso per le ultime parole di Belen”

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Stefano De Martino non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo conto. Quelle rilasciate a Stanno tutti invitati, il varietà di Pio e Amedeo.

“Lei ha lanciato frecciatine all’ex marito, in riferimento al presunto tradimento con Alessia Marcuzzi e ai ritocchini estetici a cui lui avrebbe fatto ricorso. L’ha proprio fatto infuriare, pare che lui sia andato su tutte le furie”, ha scritto Alberto Dandolo, che ha aggiunto: “In vista di Sanremo sente il bisogno di tutelare la sua immagine pubblica. Non a caso tiene un basso profilo: eventi mondani ridotti all’osso, niente gossip, interviste col contagocce e uscite ufficiali solo con Santiago”.

Tra l’altro non è la prima volta che De Martino si arrabbia per delle stoccate dell’ex moglie: era già successo un anno fa, dopo il siparietto tra Belen e i comici della Gialappa Show. Un duetto tra la Rodriguez e l’imitatore di Stefano costruito a suon di battute pungenti e velenose che non sarebbe stato particolarmente gradito al 36enne.

L’obiettivo dell’ex ballerino è chiaro: consolidare la propria carriera lontano dal circuito della cronaca rosa. Quel mondo che gli ha dato la popolarità iniziale e dal quale però sembra difficile uscirne. Soprattutto a causa del rancore di Belen Rodriguez, ancora provata da certi, terribili, sbagli.

Più di dodici donne, più di dodici tradimenti, aveva raccontato a Domenica In la 41enne. Un clima coniugale tutt’altro che sereno che l’ha poi spinta verso la depressione dalla quale non è stato semplice uscirne.

Nonostante questo, però, Belen si è detta pronta ad affiancare Stefano al prossimo Festival di Sanremo. Un’idea che, oltre al valore simbolico, potrebbe rappresentare anche un rilancio professionale dopo un periodo complesso. Ma, alla luce delle indiscrezioni più recenti, questa eventualità appare oggi più lontana che mai.

Belen Rodriguez imprenditrice, gli affari sono in calo

In attesa di tornare in tv con uno spazio maggiore – si vocifera di una possibile conduzione de L’Isola dei Famosi – la galassia imprenditoriale di Belen Rodriguez starebbe attraversando una fase di rallentamento. I numeri più recenti, emersi dalle assemblee societarie, raccontano un quadro in chiaroscuro, tra ricavi in crescita e utili in contrazione.

A Milano si è tenuta l’assemblea dei soci di Icona Production, società partecipata al 50% dalla showgirl insieme alla storica socia Antonia Achille. Come segnalato da Affari Italiani, l’ottavo esercizio dalla fondazione si è chiuso con ricavi in aumento, saliti a 2,1 milioni di euro rispetto agli 1,7 milioni dell’anno precedente. Tuttavia, l’utile si è quasi dimezzato, passando da 18mila a 9mila euro, interamente accantonati a riserva.

La società, attiva come talent agency e nella gestione dell’immagine di diversi personaggi, non ha distribuito dividendi nel 2025, dopo i 100mila euro complessivi erogati negli anni precedenti. Sul fronte finanziario, si registra un calo della liquidità e un aumento dei debiti, cresciuti da 714mila a 910mila euro.

Non migliori appaiono i dati di The Family Factory, controllata all’80% da Belen Rodriguez e per il restante 20% dalla sorella Cecilia Rodriguez. La società, che ha registrato il nome della figlia Luna Marì come marchio commerciale, ha visto i ricavi scendere da 883mila a 712mila euro, con un utile ridotto da 20mila a 6mila euro. In calo anche la liquidità, passata da 300mila a 122mila euro.

Tra gli asset figura un immobile a Milano destinato agli affitti brevi e una partecipazione indiretta nel marchio di cosmesi Rebeya. A questo si aggiunge la quota del 33,3% in Bjc, società condivisa con i fratelli Cecilia e Jeremias, attiva nello sviluppo e nella gestione di marchi e brevetti.

Anche qui i risultati mostrano un ridimensionamento: ricavi in flessione e utile in calo, pur restando su livelli più consistenti rispetto alle altre attività.