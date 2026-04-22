Belen Rodriguez è in vantaggio ma non è la preferita assoluta per L'Isola dei Famosi: ecco chi potrebbe batterla

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IPA Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi si sfidano per l'Isola dei Famosi

Nonostante gli ascolti non siano più allettanti da anni, di fatto dall’ultima conduzione di Ilary Blasi, c’è chi fa a gara per presentare L’Isola dei Famosi. Uno scontro che in realtà riguarda soprattutto le alte sfere, con Mediaset e Banijay dall’altra. In mezzo resta il pubblico che, di fatto, ha già dimostrato d’essere saturo di questo format, che non riesce a proporre VIP abbastanza allettanti da restare sintonizzati. Un problema che, di fatto, riguarda anche il Grande Fratello. Ecco quali sono le opzioni.

Belen Rodriguez favorita

Il nome di Belen Rodriguez svetta sugli altri. La showgirl, modella e conduttrice argentina sembrava aver conquistato il proprio posto con Le Iene, al netto di anni trascorsi a fare da spalla comica e figura sexy.

In quello studio, però, qualcosa è cambiato di colpo e la ragione del suo addio non si è mai chiarita del tutto. Dopo aver migrato verso altri lidi, dedicandosi anche a progetti imprenditoriali personali, eccola pronta a tornare in pista come protagonista.

L’abbiamo rivista al fianco di Maria De Filippi e poi come ospite di Pio e Amedeo, e ora? Sembra proprio sia la favorita per condurre L’Isola dei Famosi. Il rischio è enorme ma, di fatto, la piega presa dalla sua carriera richiede una mossa azzardata.

Del resto è difficile pensare che un risultato negativo eventuale possa essere addossato a lei. Non sarebbe la prima ad aver faticato con questo format, considerando Vladimir Luxuria prima e Veronica Gentili poi. Per un breve periodo era stata ipotizzata la promozione di Elenoire Casalegno da inviata a presentatrice, ma nulla di fatto (nonostante l’apprezzamento del pubblico).

Alessia Marcuzzi e le altre due concorrenti

Partiamo dall’ultimo posto in questa particolare classifica. È occupato da Simona Ventura, di cui si vocifera ma che, di fatto, non sembra tra le papabili in maniera concreta. Banijay invece sembra spingere per Veronica Gentili. La prova è data dal loro sito, che fino a poco tempo fa la indicava come presentatrice del reality: “Alla guida del reality show per il secondo anno consecutivo Veronica Gentili”.

Questa porzione di testo, a descrivere il reality, è stata però cancellata. È infatti in atto una discussione e si è preferito non creare confusione. In casa Mediaset, invece, i nomi caldi sarebbero due. Come detto, Belen Rodriguez appare in testa, magari dietro sostegno di Maria De Filippi. Dall’altra parte, però, c’è chi sogna il ritorno di Alessia Marcuzzi. La sua figura è cresciuta tanto negli ultimi anni grazie all’accodo con Amazon Prime Video.

Nel suo immediato futuro, però, c’è The Traitors 2, già attesissimo. È difficile pensare che possa rinunciare così alla via dello streaming, che tanto appeal ha sul pubblico. Produzioni brevi, che non assillano gli spettatori con troppi episodi. Ritmi serrati e tante risate. Di certo col tempo dovrà cambiare, evitando il rischio di LOL, che ormai non fa ridere da un bel po’ di stagioni. Saltare però adesso da quella barca, per ritrovarsi in collegamento con l’Honduras, sarebbe un rischio clamoroso.