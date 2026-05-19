Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi 2026, quando andrà in onda e perché cambia la location. Le novità

Mediaset rilancia L’Isola dei Famosi: Belen Rodriguez alla conduzione, Alvin inviato e nuova location nelle Filippine

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Ufficio Stampa Mediaset Belen Rodriguez

Mediaset prova a rilanciare uno dei reality show più famosi della tv italiana con una nuova versione de L’Isola dei Famosi. Dopo stagioni altalenanti e ascolti spesso al di sotto delle aspettative, l’azienda di Cologno Monzese sta lavorando ad una profonda trasformazione del format, puntando su un cambio di conduzione, una nuova ambientazione internazionale e un’impostazione produttiva completamente diversa rispetto al passato.

A quanto pare sembra ormai certo l’arrivo di Belen Rodriguez, dopo le ultime edizioni condotte da Veronica Gentili e Vladimir Luxuria. Per la soubrette argentina, diventata famosa proprio come naufraga venti anni fa, si tratta di un ritorno importante in tv dove, ad oggi, non ricopre alcun ruolo di rilievo.

La scelta di affidarle il programma segna un passaggio importante nella strategia della rete, che sembra intenzionata a puntare su un volto popolare e fortemente riconoscibile per riportare il format al centro del prime time di Canale 5. La stessa ex moglie di Stefano De Martino si è detta molto legata alla trasmissione dove, nel corso del tempo, si sono distinti anche i suoi familiari.

Hanno partecipato all’adventure game i fratelli Cecilia e Jeremias ma anche il padre Gustavo e il cognato Ignazio Moser. Senza dimenticare Francesco Monte, per un lungo periodo legato alla sorella di Belen.

L’Isola dei Famosi torna con Belen

Ma la rivoluzione non riguarda soltanto la conduzione. Mediaset sta infatti lavorando ad una revisione complessiva del format, a partire dalla location.

Dopo anni ambientati in Honduras, L’Isola dei Famosi si trasferisce nelle Filippine, nuova destinazione scelta per rilanciare l’immagine dello show e dare maggiore spettacolarità alle prove e all’esperienza dei concorrenti.

Secondo quanto anticipato da Affari Italiani, il reality sarà prodotto direttamente sul posto, con un impianto molto diverso rispetto alle ultime edizioni. Niente più studio centrale a Milano: anche la conduzione e gran parte della squadra produttiva si sposteranno nelle Filippine insieme ai concorrenti. Pronti così a seguire il modello Pechino Express.

Accanto a Belen Rodriguez dovrebbe esserci Alvin nel ruolo di inviato, presenza storica nonché un volto rassicurante per il pubblico affezionato.

Le riprese sarebbero previste tra metà giugno e fine luglio, mentre la messa in onda dovrebbe partire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre nel prime time del lunedì sera di Canale 5.

La nuova impostazione internazionale rappresenta chiaramente un tentativo di riportare L’Isola dei Famosi ad un tono decisamente più avventuroso.

Mediaset punta sui reality storici

Il rilancio de L’Isola dei Famosi rientra in una strategia più ampia con cui Mediaset starebbe cercando di rafforzare il proprio intrattenimento di prima serata. Dopo il discreto successo riscontrato dal Grande Fratello Vip e in attesa di ammirare il prossimo Temptation Island, il Biscione sembra voler puntare ancora sui reality storici come asset centrali della propria offerta televisiva.

L’operazione affidata a Belen Rodriguez viene letta anche come una scommessa editoriale. Un modo per riportare al centro della scena la showgirl che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con più di qualche problema personale.

Molto dipenderà però dalla capacità del programma di reinventarsi davvero. Negli ultimi anni L’Isola dei Famosi ha sofferto la concorrenza dello streaming e l’usura dei meccanismi classici del reality. Per questo Mediaset starebbe puntando su un’edizione più dinamica, internazionale e spettacolare.