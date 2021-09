Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà

editato in: da

Non c’è solo Mara Venier nella vita privata di Jerry Calà. Il matrimonio tra l’attore e la conduttrice è noto a tutti: i due si sono sposati nel 1984 per poi separarsi solo tre anni dopo. I due, oggi, sono uniti da un rapporto di profonda amicizia. Ma nel cuore dell’attore, da tempo, c’è solo una donna: la moglie Bettina Castioni.

Classe 1969, Bettina è nata di Brescia e vive a Verona. È riuscita a conquistare l’amore di Jerry, che le è profondamente devoto e con il quale ha ben 18 anni di differenza. Donna estremamente riservata, fin dal primo incontro con Calà ha preferito tenersi lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, evitando di lasciarsi coinvolgere in interviste, programmi televisivi e, soprattutto, pettegolezzi.

Quella tra Jerry Calà e Bettina Castioni è una storia molto romantica. Tra i due, infatti, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti nel 2001, durante una vacanza in Sardegna. Ospiti dello stesso hotel, si sono incontrati per caso in piscina e hanno iniziato fin da subito a parlare: immediatamente si è instaurato un feeling impossibile da ignorare.

L’attore, fin da subito, ha capito che Bettina sarebbe stata la donna della sua vita. Per passare altro tempo con lei, ha interrotto la vacanza in Sardegna per prendere un volo per Verona e da allora non si sono più lasciati. Nel 2002 hanno suggellato il loro amore con le nozze. E anche con la proposta di matrimonio Jerry è riuscito a sorprenderla.

A circa un anno dal loro primo incontro, Jerry le ha chiesto la mano di fronte a tutti i suoi amici. Lo ha fatto al termine di uno spettacolo eseguito nella tenuta di una sua amica. A breve, poi, hanno annunciato di star per diventare genitori. Nel 2003, così, è nato Johnny, il loro unico figlio.

In tutti questo tempo, Bettina ha dimostrato di volersi tenere lontana dalla televisione. Ha, con determinazione, evitato quasi tutti gli eventi mondani e le occasioni che avrebbero potuto dar vita a pettegolezzi. Ad apprezzare il mondo dello spettacolo, invece, è il figlio Johnny, che sta seguendo le orme di suo padre come attore. Ha recitato, infatti, proprio sotto la regia di Calà.

E con Mara Venier? Il rapporto con l’ex di Jerry Calà è ottimo. Come infatti ribadito più volte dalla presentatrice e dall’attore, tra le due famiglie non esistono gelosie, ma solo un grandissimo rapporto di amicizia basata sul rispetto reciproco e destinata a durare nel tempo.