Mara Venier, l’ex Jerry Calà ringrazia il marito Nicola Carraro

Jerry Calà, ex compagno di Mara Venier, ringrazia Nicola Carraro, attuale marito della conduttrice. I due sono stati sposati dal 1984 al 1987, un rapporto burrascoso, terminato a causa dei continui tradimenti dell’attore. Nonostante ciò Jerry e Mara sono rimasti amici: lui è stato spesso ospite di Domenica In e più di una volta su Instagram è apparso in compagnia della presentatrice e del produttore, nella loro casa romana.

“Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella – ha raccontato Jerry Calà a Diva e Donna -. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!”. Il primo incontro con la Venier avvenne sul set di Vado a vivere da solo, di Marco Risi. Poi una love story molto chiacchierata e il matrimonio, terminato dopo pochi anni. L’addio non ha spezzato il legame fra Mara e Jerry che, al contrario, oggi è più forte che mai.

“Come fai a non vederti più, a far finta che una persona che ti ha dato tanto non esista? – ha spiegato l’attore -. A volte è colpa dei nuovi compagni che non accettano che si possa rimanere amici, ma non è il caso del marito di Mara, un uomo davvero in gamba e molto innamorato di lei“. Nel 2006 la Venier ha sposato Nicola Carraro, il grande amore della sua vita. L’ex produttore non ha solo uno splendido rapporto con i figli della conduttrice, ma anche con i suoi ex, in particolare con Jerry Calà, che è spesso ospite della coppia.

L’attore ha spiegato di essere molto legato anche a Elisabetta Ferracini, figli della Venier. “Cominciai a fare le prove di paternità con Elisabetta e per lei sono rimasto il suo papà”, ha confessato. Oggi Jerry è sposato con Bettina da cui ha avuto il figlio Johnny.

Qualche tempo fa, ospite de I Lunatici, programma radiofonico, Calà aveva raccontato alcuni retroscena dell’addio a Mara. “Mi ha beccato che parlavo con una fitto fitto in bagno – aveva ricordato – non è che ci stessi facendo cose. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai”.