Preoccupano le condizioni di salute di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, che nelle sue stories è apparso in sedia a rotelle. Il produttore cinematografico ha raggiunto un’età importante ed è normale che venga colpito da qualche acciacco. Per il momento, non si sa di più sulla sua condizione ma una frase di Fabrizio Corona, pronunciata alla fine della sua ospitata a Domenica In, aveva messo in allarme i più attenti.

Come sta Nicola Carraro

Non si conoscono i dettagli sullo stato di salute di Nicola Carraro, poiché Mara Venier ha preferito mantenere la più stretta riservatezza. Lo vediamo in sedia a rotelle ma vigile. Quello che attira l’attenzione è invece l’immagine che compare sul suo smartphone: è infatti in videochiamata con il suo nipotino Claudio, figlio di Paolo Capponi, che è davvero capace di fargli ritrovare il sorriso. Il marito della conduttrice è comunque molto attivo sui social ed è solito intrattenere i suoi follower con immagini di vita quotidiana ma anche con interessanti spunti di riflessione sulle serie tv del momento, ad esempio.

La storia in questione è stata rimossa, segno che la conduttrice veneta vuole mantenere la privacy sulla situazione soprattutto per il bene di suo marito. A mettere in allerta il pubblico era stato però Fabrizio Corona, che – salutandola alla fine della sua intervista a Domenica In nella puntata di domenica 1° ottobre – si era congedato con un laconico “Auguri per Nicola”. Lei aveva abbozzato un sorriso, evitando di rispondere e lasciando cadere nel vuoto queste parole.

L’amore tra Mara Venier e suo marito

Un legame lungo oltre 20 anni, quello che unisce Mara Venier al marito Nicola Carraro, che ha sposato nel 2006. A Corriere della Sera aveva parlato, per la prima volta, della crisi che hanno attraversato e che hanno superato nonostante le grandi difficoltà: “Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”.

Oggi sono più uniti che mai e formano una coppia bellissimo. Nicola Carraro, poi, aveva ricordato il motivo per il quale ha deciso di sposarla: “Sapevo che l’avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte”.

Oggi, rappresentano una sicurezza l’uno per l’altra. E la loro grande famiglia è davvero molto affiatata. Lui le è stato vicino nei momenti più difficili, dalle disavventure di salute alla tragica perdita del genero Pier Francesco Forleo, il marito di sua figlia Elisabetta Ferracini scomparso all’improvviso. Lei è inoltre molto legata ai suoi ex con i quali ha mantenuto un bellissimo rapporto, ad esempio con Renzo Arbore e Jerry Calà: “Lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso e soprattutto trovo folle la gelosia retroattiva”.