Aveva fatto preoccupare tutti Mara Venier pubblicando la foto Nicola Carraro in sedia a rotelle: la conduttrice di Domenica In ha messo in allarme fan condividendo uno scatto del marito in ospedale. Pare però che tutto si sia risolto per il meglio, come hanno chiarito i diretti interessati.

Mara Venier, cosa è successo davvero a Nicola Carraro

Nelle ultime ore i fan di Zia Mara si sono preoccupati per le condizioni di salute di Nicola Carraro: la conduttrice di Domenica In ha infatti condiviso su Instagram una foto (prima postata, poi rimossa, poi pubblicata di nuovo) del marito in sedia a rotelle, mentre sta facendo una videochiamata con il suo nipotino Claudio, il figlio di Paolo Capponi.

Uno scatto che comprensibilmente aveva messo in allarme i follower della presentatrice Rai, che non aveva dato alcun tipo di spiegazione sulle condizioni del marito. Poi, ad accompagnare lo scatto, delle parole che sembravano tranquillizzare tutti. “Tutto bene … Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre…”.

È stato poi un commento dello stesso Carraro a chiarire il motivo della sua visita medica in ospedale: “Una broncoscopia andata bene“, ha scritto a corredo del post della moglie il produttore, spiegando così di essersi sottoposto a un controllo di routine conclusosi per il meglio.

La foto di Mara ha scatenato un’ondata di affetto incommensurabile: oltre ai numerosi commenti dei fan, tante le dimostrazioni di vicinanza degli amici più cari, da Jovanotti ad Alberto Matano, passando per Carolyn Smith, Patty Pravo, Alba Parietti e Sandra Milo, che ha scritto: “È rincuorante sapere che sia andato tutto per il meglio”.

Un amore, quello di Mara e Nicola, che dura da oltre vent’anni e che ha rappresentato un’ancora di salvezza per entrambi, in tanti momenti della loro vita: “Sapevo che l’avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte”.

Oltre all’iniziale riservatezza di Mara Venier sulle condizioni del marito, a mettere in allerta il pubblico era stato Fabrizio Corona, che quando si è congedato alla fine della sua intervista a Domenica In nella puntata dell’1 ottobre aveva pronunciato le parole “Auguri per Nicola”, a cui la conduttrice non aveva risposto.

Il ricordo del genero Pier Francesco Forleo

Non è stato un periodo facile per Mara Venier e la sua famiglia: lo scorso giugno era venuto a mancare Pier Francesco Forleo, il compagno della figlia della conduttrice Elisabetta Ferracini. Una perdita improvvisa che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della conduttrice. “Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”, aveva scritto su Instagram al momento della sua scomparsa.

E nelle scorse ore, proprio nel giorno del suo compleanno, Mara ha condiviso una foto del genero, ricordandolo con grande affetto. “Quanto ci manchi… Buon compleanno Pier, ovunque tu sia” ha scritto Venier a corredo dello scatto.