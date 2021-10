Elisabetta Viviani, l’amore con Gianni Rivera e la rottura: “Non ci sentiamo più”

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Si è rinnovato l’appuntamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, con una Elisabetta Viviani particolarmente propensa a ripercorrere i tratti più importanti della sua carriera come cantante. È conosciuta per essere la voce di Heidi, ma il suo talento è andato ben oltre questa sola esperienza, anche se è quella per la quale ha ottenuto il grande successo.

Elisabetta Viviani, una vita dedicata allo spettacolo

L’amore per le arti sceniche è iniziato quando Elisabetta Viviani ha mosso i primi passi e grazie a una madre che l’ha fortemente invogliata a impegnarsi per ritagliarsi uno spazio in questo mondo: “Amava tutto quello che era spettacolo. Fin dal primo giorno di vita, mi ha spinto sul palco. Lei proiettava i suoi sogni su di me e ha trovato una preda molto facile”.

Il loro rapporto si è sviluppato su un piano di onestà, che ha anche trasmesso a sua figlia Nicole: “Lei era molto diretta, rispondeva con sincerità anche alle domande più scomode, questo è quello che ho cercato di fare con mia figlia”.

Elisabetta Viviani, il difficile rapporto con Gianni Rivera

Oggi è un altro giorno è salotto di racconti di ogni genere, soprattutto di quelli che riguardano l’amore. E, quell’amore, Elisabetta Viviani l’ha vissuto con il campione di calcio Gianni Rivera, con il quale ha interrotto i rapporti da molti anni. Ciononostante, ha voluto comunque raccontare come si sono innamorati: “Siamo usciti insieme e mi ha portato a fare un giro in tangenziale. E così mi sono innamorata. Non aveva neanche una bella macchina! Ha poi iniziato a corteggiarmi e siamo stati insieme per sette anni”. E ha aggiunto: “Lui è stato un uomo importantissimo, spero che anche per lui sia stato così”.

Il loro rapporto si è deteriorato con il tempo, fino a diventare completamente inesistente. È rimasta comunque una figlia in comune, che oggi è adulta e conduce una vita piena di soddisfazioni: “Non ci sentiamo più, mia figlia ormai ha 44 anni e fa la sua vita. Non lo sento più per una sua scelta, sono sempre stata in buoni rapporti con i miei ex ma con lui no”.

Sulla rottura, ha poi raccontato: “Ho anche rimosso come sia finita perché è passato tanto tempo. Si faceva sentire la differenza d’età, perché aveva 10 anni in più di me. Lui aveva un modo di divertirsi molto diverso, non avevamo molte cose in comune. Comunque, abbiamo avuto una separazione serena”.