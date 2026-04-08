Wilma De Angelis compie 96 anni, dal legame con Little Tony alla storia con Rivera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Wilma De Angelis

Wilma De Angelis spegne 96 candeline: la sua è stata una vita ricca d’amore, con grandi soddisfazioni personali e professionali. La sua è stata una esistenza votata alla musica, con nove canzoni a Sanremo, prima di dedicarsi ai libri di cucina e alle trasmissioni.

Wilma De Angelis, 96 anni d’amore

Festeggia 96 anni Wilma De Angelis: dietro il suo sorriso e la rassicurante immagine, si cela una vita sentimentale vissuta con estrema discrezione, fatta di grandi passioni e rinunce consapevoli. La cantante milanese ha raggiunto il successo in giovanissima età, negli anni Sessanta, quando salì per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Proprio in quegli anni conobbe uno dei suoi grandi amori, che tenne confessò dopo molti anni anni: “Negli anni Sessanta durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, conobbi questo bellissimo uomo che era il pianista di Little Tony. Io mi innamorai subito di lui, ma dopo mesi, Little Tony mi disse che era sposato e aveva tre figli. Sono stata quasi dieci anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tappasse e ali”, aveva raccontato.

La cantante però ha avuto anche un flirt importante, quando disse no alle avances di Marcello Mastroianni: “Lo incontrai nel 1959 un giorno a Cinecittà, non sapeva fossi una cantante professionista. Mi invitò a cena, ne ero lusingata. Marcello a un certo punto mi sfiorò la schiena e si fermò sulla cerniera dell’abito. Ci giocò un po’ e fece per aprirla, ma lo fermai subito. Ero illibata, non avevo mai dormito con un uomo e volevo che la prima volta fosse per amore e non per un’avventura. Lui fu un vero signore, non si spinse oltre”.

Bella ma complicata anche la storia d’amore con il calciatore Gianni Rivera: “Avevo 13 anni in più, ogni volta che uscivamo a cena ci accompagnavano i suoi genitori, mia madre e mio fratello. Difficilissimo stare soli e quelle poche volte dobbiamo cercare di non farci vedere. Il giorno del suo compleanno gli scrissi una lettera e gli spiegai che non poteva funzionare”.

L’amore vero è arrivato molto più tardi: “Si chiamava Gianni. Ci siamo conosciuti il 18 agosto del 1994, io avevo 64 anni e lui 54. Un rapporto unico, di comprensione totale in cui ci aiutavamo e supportavamo in tutto pur non vivendo insieme. È morto nel 2022 e mi manca tantissimo”. Nonostante la solidità del loro legame, i due non si sono mai sposati e non hanno mai convissuto stabilmente. Una scelta anticonformista, che Wilma ha sempre difeso.

La carriera dalla musica ai programmi di cucina

Non tutti sanno che fu proprio Wilma De Angelis a portare per prima lo swing con venature di rock’n roll al Festival di Sanremo nel 1959. Ma il suo vero successo sanremese arriva nel 1961 con il brano Patatina, che diventerà il suo cavallo di battaglia.

Il suo percorso nel mondo della musica però venne ben presto oscurato da una nuova generazione di artisti e il corso della sua carriera cambiò totalmente. Fu Paolo Limiti a offrirle una nuova opportunità, proponendole un programma di cucina, ai tempi una novità assoluta. Con Sale, pepe e fantasia Wilma De Angelis troverà una nuova linfa.

La sua carriera è continuata tra musica e tv e ha comportato delle rinunce. come quella della maternità: “Mi ero resa conto che avere dei figli mi avrebbe portata fuori da quello che sentivo come il mio percorso di vita principale nella musica, tra le canzoni”.