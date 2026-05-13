Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Enrico Borello

Attore in ascesa e nuovo amore di Matilda De Angelis, Enrico Borello è l’uomo del momento. Fotografato mentre si scambiava un tenero bacio con la diva italiana, premiata ai David di Donatello 2026.

Chi è Enrico Borello

Classe 1993, Enrico Borello è nato a Roma e ha studiato recitazione presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Si è inoltre laureato all’Università La Sapienza di Roma in riabilitazione psichiatrica.

“Ho incontrato la recitazione grazie a mia madre, che mi portava al cinema da piccolo – ha raccontato qualche tempo fa a Cinema News -. Mi piaceva da morire, ero fissato con i trailer in TV. Con mio fratello guardavamo film tipo Blues Brothers, che sapevamo a memoria: lui faceva Dan Aykroyd, io John Belushi. Poi mi ha fatto vedere cose più toste, come Full Metal Jacket a dodici anni. Li ho rivisti mille volte. La mia famiglia diceva: “Con l’arte non si mangia”, quindi ho sempre visto questo mestiere con pragmatismo, ma c’è anche l’aspetto artistico, creativo, che per me è vitale, inscindibile dalla mia personalità”.

La sua carriera cinematografica è iniziata nel 2016 grazie alla partecipazione al film Ci vuole un fisico. Nel 2020 ha recitato in Il filo invisibile e Settembre, l’anno successivo ha preso parte a Lovely Boy e Il principe di Roma.

Nel 2024 è stato protagonista di numerose pellicole fra cui Come crimini e disfatti, Familia e 65.5. Il grande successo però è arrivato nel 2025 quando è stato scelto per recitare in La città proibita di Gabriele Mainetti.

In tv è invece apparso in SuperSex la serie Netflix dedicata a Rocco Siffredi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, in cui ha vestito i panni di Gabriele. Fra i suoi ultimi successi troviamo Il Dio dell’amore di Francesco Lagi e Antartica – Quasi una fiaba film in cui ha recitato con Silvio Orlando e Barbara Ronchi.

L’amore per Matilda De Angelis

La love story fra Enrico Borello e Matilda De Angelis è stata svelata a sorpresa. Complice una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio appassionato. Lo scatto, pubblicato da Diva e Donna, sembra annunciare la nuova relazione dell’attrice di La legge di Lidia Poët e la fine del legame con Alessandro De Santis.

La storia d’amore fra il cantante dei Santi Francesi e l’attrice era iniziata nel dicembre del 2022. Il primo incontro era arrivato quasi per caso quando Matilda De Angelis era stata ospite di X Factor e aveva seguito il trionfo della band di Alessandro De Santis.

“Ci siamo conosciuti artisticamente ognuno per conto suo e poi fisicamente alla finale di X Factor – aveva svelato Matilda ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli -. Io lo conoscevo già prima, era già nel mio radar perché avevo visto una storia su Instagram di una cantante che li condivideva e sono andata a curiosare su questi Santi Francesi. Ho ascoltato la canzone e ho pensato ‘Pazzeschi, che voce della Madonna”.

All’epoca Matilda era reduce dall’addio a Pietro Castellitto e, dopo le prime indiscrezioni, aveva deciso di uscire allo scoperto con il nuovo compagno al party per il lancio di La legge di Lidia Poët.