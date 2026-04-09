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IPA Ambra Angiolini e Pico Cibelli

A fine marzo, era stata Ambra Angiolini a rendere ufficiale la storia con Pico Cibelli. Lo aveva fatto con un post su Instagram. Poche settimane dopo, il produttore ricambia il favore e condivide sul proprio profilo un dolce scatto assieme alla fidanzata. Quest’amore ancora giovane è già saldo e si guadagna anche l’approvazione di Jolanda, la figlia dell’attrice e di Francesco Renga. È sempre sul web che si consuma uno scambio di tenerissimi e divertenti commenti in famiglia.

Ambra Angiolini romantica e ironica

È ormai finito il tempo della riservatezza. Quello tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli non è più un amore segreto, e i due condividono con piacere i momenti assieme. Cibelli ha postato sul proprio profilo Instagram un dolce selfie che lo mostra sfoggiare un sorriso a 32 denti mentre la fidanzata gli scocca un tenero bacio sulla guancia. Nessuna didascalia, le parole non servono, a parlare sono le emoticon: una valanga di soli, girasoli e cuoricini.

Ambra, che nel post è stata taggata, risponde tra i commenti. “Sei tanto bello, – scrive – più del pane preferito e dei piedi di Martina”. Il riferimento a tali bei piedini sembra rivolto a una cara amica della coppia. Ma quel che a noi importa, senza nulla togliere alla beltà delle estremità di Martina, è la pubblica dichiarazione d’affetto dell’attrice, che finalmente torna a sorridere dopo la delusione amorosa inflittale dal noto allenatore Massimiliano Allegri.

La felicità di Ambra, romantica ma senza rinunciare a una nota di ironia, rallegra anche amici famosi. Sotto la foto di Pico Cibelli arrivano anche messaggi da Ermal Meta (cuoricini anche per lui), Baby K e Paola Iezzi che, concordando con l’amica, scrive: “Beh beh beh va che belli”. Commenta anche Jolanda, figlia di Angiolini e dell’ex marito Francesco Renga. “Siete senza glutine?” chiede la simpatica adolescente, cui la mamma risponde beffarda con un sardonico “fig…liarola”. Il nuovo fidanzato di Ambra, insomma, ha avuto anche l’approvazione più importante: quella di Jolanda Renga.

La storia d’amore con Pico Cibelli

Procede a gonfie vele la storia tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli, iniziata presumibilmente nel 2025, quando l’attrice ospite di Mara Venier a Domenica In affermò “sono fidanzata, ma lui non lo sa”. I due si sono mostrati pubblicamente assieme per la prima volta lo scorso gennaio, in occasione dell’evento di presentazione delle divise degli azzurri alle Olimpiadi di Milano – Cortina presso lo showroom Emporio Armani di Milano.

Milano è la città che hanno in comune: entrambi sono nati nel capoluogo lombardo. Entrambi hanno un divorzio alle spalle, Cibelli era sposato con Gaia Dodo, e sono genitori di due figli, un maschio e una femmina – oltre a Jolanda, la famiglia Angiolini-Renga conta il più giovane Leonardo; mentre i figli di Pico sono Peter e Alice. Condividono, infine, la passione per la musica. Ambra è stata cantante, il nuovo fidanzato, classe 1977, ricopre il prestigioso ruolo di presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy e in passato ha collaborato con nomi importanti come Gianni Morandi e Marco Mengoni.