“X Factor”, Ambra parla (ancora) di Allegri: “Ho fatto 12 mesi di psicoterapia”

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Non ha mai nascosto di aver passato un periodo difficile dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri: Ambra Angiolini è tornata a parlarne a X Factor dove ha pronunciato parole che sono un chiaro riferimento al suo ex. “Ho fatto 12 mesi di psicoterapia”, ha detto durante una puntata del programma. E non solo ha fatto capire quanto quella separazione sia stata dura per lei, ma ha anche lasciato che si intuisse come tutto questo faccia ormai parte del passato. E non sia più motivo di dolore.

Ambra a X Factor, le sue parole su Massimiliano Allegri

Molta ironia e qualche battuta insieme a uno dei concorrenti di X Factor. Durante una puntata del programma Ambra Angilioni si è lasciata andare a una dichiarazione che sembra proprio essere un chiaro riferimento a Massimiliano Allegri, suo ex. La loro relazione è finita in maniera turbolenta e Ambra, che non ha paura di mostrare le proprie fragilità, nel tempo ha lasciato intuire in più occasioni quanto sia stato un momento doloroso per lei.

Lo ha fatto anche sul palco di X Factor dove è giudice, senza – però – dimenticare quell’ironia che fa parte di lei. Sul palco c’era Samuel, un aspirante concorrente dello show, che ha rivelato di “avere una grandissima passione per Ambra”. E la diretta interessata, dopo l’esibizione con il brano Riso col pollo, gli ha detto: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te caro Riso col pollo volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, parole che hanno strappato una risata e che è apparso evidente essere riferite a Massimiliano Allegri.

E non è la prima volta che in televisione si lascia andare a qualche commento sulla sua vita sentimentale. Proprio in riferimento a quella relazione finita erano state le parole usate a Michelle Impossible in un monologo sugli sbagli insieme alla Hunziker. In quella occasione le due avevano tracciato un resoconto degli errori compiuti e Ambra, tra le tante cose dette, aveva affermato: “Prendendo spunto da questa cosa l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017 – ha ricordato – e oggi che è il 2022 la morale è che mi ero proprio sbagliata”.

Ambra, nuovo amore per l’attrice

Se dal punto di vista lavorativo le cose per l’attrice e giudice di X Factor vanno a gonfie vele, c’è ancora qualche problema per quanto riguarda la sua vita privata. Da diversi giorni, infatti, è al centro delle notizie per la polemica sulla casa di Silvia Slitti, imprenditrice e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. Ambra, secondo quanto dichiarato dalla padrona dell’abitazione, la starebbe occupando abusivamente. Dalla diretta interessata silenzio, mentre i suoi legali hanno spiegato che le notizie sono state “riportate in modo distorto e inappropriato, con riferimento a una vicenda strettamente personale”, e hanno denunciato una grave “lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra”.

Ma intanto si parla di un nuovo amore, la sua presunta fiamma sarebbe Francesco Scianna, collega attore, con il quale è stata paparazzata da Diva e Donna. Foto nelle quali sono stati immortalati insieme tra un bar e una passeggiata. Per il momento non sono arrivate conferme, ma neppure smentite. Ma del resto Ambra sul fronte sentimentale è sempre piuttosto riservata e, quindi, non stupisce il suo silenzio.