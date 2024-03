Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati? Gli indizi sulla rottura

Fonte: IPA Ambra e Andrea Bosca

Ambra Angiolini è di nuovo single? Stando ad alcuni indizi disseminati sui social, sembrerebbe proprio di sì. La conduttrice ha infatti smesso di seguire Andrea Bosca, l’attore con cui faceva coppia fissa da più di un anno. Negli scorsi mesi in molti avevano già sospettato una crisi tra i due, che pare essere diventata una rottura definitiva.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati?

È giunta al capolinea la relazione tra Ambra Angiolini e l’attore Andrea Bosca. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma una serie di indizi disseminati sui social che non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio: la conduttrice romana e il noto attore di fiction, infatti, non seguono più i rispettivi profili. Un fattore da non sottovalutare visto che, da quando lo scorso anno erano usciti allo scoperto, Ambra ed Andrea avevano condiviso con i propri follower scatti e momenti della loro quotidianità di coppia.

Il sospetto che qualcosa si fosse incrinato nella relazione era in realtà sorto già negli scorsi mesi, quando like e scatti di coppia erano andati diminuendo, fino a sparire del tutto. In molti avevano sperato si trattasse unicamente di una crisi, ma il recente defollow ha tutte le sembianze di un vero e proprio addio. Non resta che attendere delle dichiarazioni dei diretti interessati che potrebbero, chissà, rivelare i motivi che hanno portato alla rottura.

La relazione tra Ambra e Andrea Bosca

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si erano conosciuti sul set della fiction Protezione civile, ma la liaison tra i due era venuta a galla solo in seguito ad alcuni scatti rubati dai paparazzi per le vie di Roma. Nel marzo 2023 era stata la stessa conduttrice ad ufficializzare la relazione sui social, condividendo una stories in sua compagnia. La Angiolini aveva addirittura fatto pubblicamente gli auguri al fidanzato in occasione del suo compleano la scorsa estate: “Con la pioggia o con il sole sempre cielo sei…Auguri Andre del mio cuore” aveva scritto.

Piuttosto schivo, Andrea aveva invece parlato del legame in un’intervista al magazine Nuovo: “Non amo parlare della mia sfera personale. È noto che, da bravo piemontese, sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice” aveva spiegato. Una serenità che, purtroppo, non è durata a lungo.

Il 2024 di Ambra, tra infortuni e addi in amore

L’anno nuovo non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per Ambra Angiolini. Solo qualche settimana fa, infatti, a causa di un infortunio l’attrice si era vista costretta ad annullare la replica dello spettacolo Oliva Denaro: “Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione” aveva spiegato ai fan.

Ai problemi di salute si sono aggiunti quelli d’amore: sembra infatti confermata la fine della relazione con il collega Andrea Bosca, dopo più di un anno. Una storia che aveva finalmente fatto battere il cuore della giudice di X-Factor dopo la sofferta rottura con Massimiliano Allegri.