Il cambio dell’armadio non è mai facile, lo sappiamo bene: anche Ambra Angiolini “crede” nel cambio degli armadi, sfoggiando un look scintillante a dir poco da copiare. Prendiamo ispirazione da lei? Come sempre: è una delle icone che amiamo seguire, anche perché stupisce in ogni situazione, tra look sbarazzini e outfit incredibilmente chic.

Ambra Angiolini, il look scintillante è l’ultima ispirazione estiva

L’estate del 2023 è rimasta con noi per un bel po’ di tempo, e molti vip non hanno affatto rinunciato agli ultimi scampoli estivi per andare al mare. Il cambio degli armadi è così stato rimandato un bel po’ di tempo, e noi abbiamo assistito a ulteriori ispirazioni di stile. Come quella proposta da Ambra Angiolini su Instagram: un look davvero mozzafiato, un abito lungo in paillettes, super scintillante, di colore bianco.

La Angiolini ha condiviso lo scatto su Instagram, taggando Francesca Tampieri, Make-Up & Hair Designer, che ha vinto un Emmy nel 2012. “Ma quanto sei bella?”, o ancora “sei bellissima sempre. Ambra, ti ammiro tantissimo”. Innumerevoli i commenti positivi dei follower per il look a dir poco proibitivo, adatto a una serata glamour. Da copiare? Assolutamente sì. Ma, alla fine, la Angiolini sta davvero bene con qualsiasi capo di abbigliamento.

Il beauty look di Ambra Angiolini per X Factor 2023

Lo stile della Angiolini è a dir poco unico nel suo genere. Per X Factor 2023, del resto, ha sfoggiato un beauty look impeccabile, con una chioma brunette e un effetto zig zag particolarmente audace. Il trend del momento, del resto, ci dice che valorizzare al meglio il colore dei capelli è una scelta a dir poco azzeccata, che non possiamo non prendere come ispirazione.

Ambra Angiolini ha optato per una chioma brunette, con radici cioccolato fondente e mogano per le lunghezze. Alla fine, è sempre stata chic e attenta a distinguersi: ben pochi “colpi di testa”, ma scelte prese per enfatizzare il colore, anziché per “stupire” a prescindere. Gli eccessi fanno discutere, ma non sempre vengono premiati.

Lo stile di Ambra Angiolini: chic e senza tempo

Per il cambio dell’armadio, prendere ispirazione da Ambra Angiolini, in realtà, è un suggerimento che ci sentiamo di dare. Naturalmente, in vista dei live di X Factor 2023, sappiamo già che ci regalerà outfit e look mozzafiato, proprio come per il 2022: per la finale, qualcuno ricorda forse il reggiseno di cristalli e pantalone in raso nero? Non ci siamo ancora riprese dai suoi look, sempre particolarmente apprezzati. E – dobbiamo dirlo – la Angiolini ha un “debole” per gli outfit scintillanti. Che tra l’altro le donano particolarmente.

Per l’autunno del 2023 possiamo in ogni caso copiare il look per il photocall di X Factor risalente al 2022. Ci riferiamo ai pantaloni flared rosso fuoco, da abbinare al corsetto. La sua evoluzione di stile, in ogni caso, è stata assolutamente lineare: la Angiolini ha sempre sfoggiato look coordinati all’evento. Così, ha fatto sognare tutti a Venezia, con l’abito nude in pizzo di ispirazione romantica, ma è stata più aggressive, coi look dei live di X Factor. Una vera e propria icona senza tempo.