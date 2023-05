Ambra Angiolini al Primo Maggio: look oversize inno alla primavera (anche sotto la pioggia)

Fonte: ansa Il look in bianco di Ambra Angiolini al Primo Maggio

Il concerto del Primo Maggio che si tiene in Piazza San Giovanni a Roma è ormai un appuntamento immancabile. Non solo per chi affolla la centralissima piazza della capitale, ma anche per chi lo segue da casa. A condurre l’evento musicale tra i più attesi del calendario è ancora una volta Ambra Angiolini. L’attrice e cantante per il sesto anno di seguito è al timone della lunga maratona musicale. La sua bravura è nota, ma fin da subito si è confermata anche regina di stile sul palco con i suoi outfit che gridano primavera, nonostante la pioggia incessante che caratterizza la giornata.

Ambra Angiolini: il look oversize del Primo Maggio grida primavera

Attrice, cantante, conduttrice, ma anche icona di stile: Ambra Angiolini non sbaglia un look. Dopo i suoi amatissimi outfit sfoggiati a X Factor, l’ex ragazza di Non è la Rai anche sul palco del Primo Maggio ha attirato l’attenzione e ottenuto il placet delle fashioniste più esigenti con i suoi look oversize.

Per l’occasione, Ambra ha indossato un paio di jeans a campana super ampi a lavaggio medio e su cui ha abbinato prima una camicia bianca e un altrettanto candido maxi-blazer, poi un sotto giacca arancio fluo e blazer (sempre over) della stessa nuance per un effetto color block di gran grido.

I total-look di Ambra solo l’idea perfetta (e informale) da copiare per un pomeriggio di maggio che urla primavera. Questo nonostante la pioggia incessante che ha deciso di abbattersi sulla capitale ma non certo sullo spirito sempre vivo del pubblico live del Primo Maggio.

Oltre a (ri)confermarsi icona di stile, Ambra Angiolini (dall’alto dei suoi 46 anni compiuti lo scorso 22 aprile) si è anche riconfermata icona multigenerazionale.

Tra il pubblico, infatti, spiccano tantissimi cartelloni a lei dedicati e che citano la sua più famosa canzone, T’appartengo, ritornata ai vertici della classifica e stra-cantata dalle nuove generazioni dopo la strepitosa performance della Angiolini a X-Factor l’ha riportata in auge.

Non solo Ambra Angiolini: i cantanti più attesi del concertone del Primo Maggio

Sul palco del Primo Maggio Ambra Angiolini è affiancata dal co-conduttore Fabrizio Biggio (spalla anche di Fiorello ogni mattina a Viva Rai2!) che insieme a lei presenterà i diversi artisti che quest’anno si esibiranno sul palco del concertone del Primo Maggio.

La maratona musicale, come di consueto, è visibile in diretta su Rai3 e ascoltabile su Rai Radio2 e tra i tantissimi cantanti che si daranno il cambio a Piazza San Giovanni, tra i più attesi spiccano Lazza, i Coma Cose, Tananai, Ariete, Mr. Rain, Mara Sattei, Levante (tutti reduci dal grande successo dello scorso Sanremo) ma anche Emma, Francesco Gabbani e Matteo Paolillo, quest’ultimo voce della sigla della fiction Rai dei record Mare Fuori.

Inoltre, per la prima volta sul palco del Primo Maggio si esibiranno anche i Tropea, tra i finalisti di X Factor 2022 portati al successo proprio dalla coach Ambra. Infine, ospite speciale del concerto (che andrà avanti sino a oltre mezzanotte) sarà la norvegese Aurora.

Guest star internazionale, la cantante è diventata famosissima grazie alla cover del brano degli Oasis Half the World Away. Enfant Prodige, a soli 12 anni Aurora ha composto Runaway, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok.