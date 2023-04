Chi è Fabrizio Biggio che lavora con Fiorello e conduce il concerto del Primo Maggio

Fabrizio Biggio, tutto sul comico presentatore del Primo Maggio

Mancano davvero pochissimi giorni al sempre atteso concertone del Primo Maggio che, come ogni anno, si terrà a Piazza San Giovanni a Roma. Anche quest’anno Ambra Angiolini sarà la conduttrice (per la sesta volta consecutiva) della manifestazione musicale e al suo fianco avrà come inedita spalla Fabrizio Biggio, comico, attore e conduttore conosciuto per la serie comica I soliti idioti e per essere ogni mattina l’immancabile compagno di avventure di Fiorello a Viva Rai2!

Fabrizio Biggio: da I soliti idioti al concerto del Primo Maggio

Classe 1974, Fabrizio Biggio ha origini toscane. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio alla fine degli anni ’90 grazie al programma La zanzara in classe in onda su Canale 10, anche se la vera e propria svolta professionale per l’attore e conduttore arriva dopo il passaggio a MTV.

Grazie al noto canale musicale, Biggio inizia infatti il suo sodalizio artistico con Francesco Mandelli quando, nel 2000, diventano entrambi i volti di divertenti siparietti del programma MTV Mad.

Sempre a MTV, Fabrizio entra a far parte del mondo dei vj: prima affiancato da Paola Maugeri in MTV Select e poi da Camila Raznovich e Francesco Mandelli nell’estate del 2002 a MTV on the beach.

Il sodalizio Biggio/Mandelli porta i due comici a diventare veri e propri eroi del piccolo schermo con l’esilarante sitcom I soliti idioti. Il successo dello show tv è talmente travolgente che dalla serie televisiva vengono tratti ben due film che segnano l’esordio di Biggio sul grande schermo.

Dopo i film I soliti idioti (campione d’incassi al botteghino) e I 2 soliti idioti, Fabrizio continua a mietere successi cinematografici come interprete di diverse commedie per la regia – tra gli altri – di Fausto Brizzi, dell’amico Mandelli e di Maccio Capatonda.

Dal 2022, Fabrizio Biggio è spalla stabile di Fiorello in Aspettando Viva Rai2! in Viva Rai2! e in Viva Rai2! Viva Sanremo! su Rai 1. E, a proposito di Sanremo, nel 2015 (sempre con l’inseparabile Francesco Mandelli) è stato uno dei protagonisti del Festival con il brano Vita d’Inferno.

Il prossimo Primo Maggio nel concertone di Piazza San Giovanni, che anche quest’anno sarà ricchissimo di ospiti musicali e visibile in chiaro su Rai3, Fabrizio Biggio affiancherà Ambra Angiolini, padrona di casa per il sesto anno di fila.

Fabrizio Biggio, la vita privata dell’attore al fianco della moglie Valentina De Ceglie

Attore, presentatore e comico, Fabrizio Biggio ha di recente esordito anche come scrittore con il libro L’Incredibile Storia Della Bambina Nata Come Un Fiore, edito da Giunti.

Da anni sulla cresta dell’onda tra piccolo e grande schermo, oltre alla carriera anche la vita privata di Biggio procede a gonfie vele dopo l’incontro con Valentina De Ceglie, sua moglie.

Valentina, come Fabrizio, fa parte del mondo spettacolo ma dal dietro le quinte ed è una grande appassionata di uncinetto. Le sue creazioni, infatti, sono il fulcro del profilo social, Mini Molly Crochet.

“Sono un disastro assoluto! Sono così disordinato che posso perdere un calzino sul pavimento per un mese intero senza accorgermene” ha affermato l’attore “Tutti gli altri miei partner prima di Valentina non sono riusciti a gestirlo e alla fine sono stati cacciati”.